Japanischer Chartstürmer um den „Zauberer von Oz“ erscheint jetzt auch im Westen

Es war eine Woche im April dieses Jahres, als eine Otomate-Visual-Novel die japanischen Charts toppte. In einer ansonsten wenig aufregenden Verkaufswoche, in der Evergreens wie Super Mario Party Jamboree schwächelten und Neueinsteiger wie Atomfall oder Rusty Rabbit unter ferner liefen, stieg OVER REQUIEMZ auf Platz 1 ein.

Damals mussten wir noch berichten, dass die Otomate von Idea Factory nicht für den Westen angekündigt ist. Das ändert sich allerdings heute, denn Aksys Games plant eine Veröffentlichung in unseren Gefilden für Sommer 2026 auf Nintendo Switch.

Der Titel basiert auf dem Zauberer von Oz, interpretiert die bekannte Geschichte jedoch deutlich düsterer und rückt emotionale Entscheidungen und gefährliche Begleiter in den Mittelpunkt. Im Zentrum steht die Oberschülerin Yuhiru, die von einem unheimlichen Tornado erfasst und in das ferne Königreich Oz geschleudert wird.

Oz wird von vier Hexen und einem König regiert, doch Yuhiru ist dort alles andere als willkommen. Ihr wird das Todesurteil ausgesprochen und sie wird gezwungen, gemeinsam mit vier verurteilten Mördern und einem geheimnisvollen Aufseher in Richtung mysteriöser Ruinen aufzubrechen. Diese Ruinen erinnern auf seltsame Weise an ihre Heimat, sind jedoch verfallen und von Monstern durchsetzt.

Während ihrer Reise ist Yuhiru vollständig dem Wohlwollen ihrer gefährlichen Gefährten ausgeliefert und muss schwerwiegende Entscheidungen treffen, die über ihr Überleben und ihren möglichen Weg nach Hause bestimmen.

Ein japanischer Trailer:

Bildmaterial: OVER REQUIEMZ, Aksys Games, Idea Factory, Otomate, Kogado Studio