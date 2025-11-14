Phil Spencer gefällt das: Valve enthüllt die Konsolen-ähnliche Steam Machine und weitere Geräte

Valve hat drei neue Mitglieder der „Steam Hardware“-Familie vorgestellt – die Steam Machine, den Steam Frame und den Steam Controller. Alle drei Geräte sollen Anfang 2026 erscheinen. Valve sagt man gerne nach, viel zu experimentieren, aber auch genauso gerne wieder Ideen fallenzulassen. Letztere Ängste hatten auch viele „Steam Deck“-Fans, doch bisher deutet sich das weniger an.
Vielmehr wartet die Welt auf das Steam Deck 2. Jetzt gibt es aber erstmal die Steam Machine – Phil Spencer gefällt sie schon mal. Berichten zufolge will auch Xbox mit der nächsten „Konsole“ auf einen Hybrid setzen. Ob die Steam Machine aber Xbox und PlayStation herausfordern kann, wie es eine Headline der BBC suggeriert? Mal sehen.
Die neue Steam Machine
Der Reihe nach. Das Highlight der drei Geräte ist sicherlich die Steam Machine, die in etwa die Leistung einer Playstation 5 bringen wird – auch wenn die reinen technischen Daten etwas schwächer sind. Valve wirbt mit 4k-Auflösung bei 60Hz und sechsfacher Rechenleistung eines Steam Deck. In der Praxis dürfte das bei aufwändigen Spielen allerdings nicht zu erreichen sein.
Trotzdem beeindruckt das kompakte Design mit den LED-Streifen, die nicht nur eine Statusanzeige sind, sondern auch den Download-Fortschritt von Spielen und Updates anzeigen können, ohne den TV einzuschalten. Das Highlight ist natürlich das hoch anpassbare SteamOS, das auf die kompakte und relativ stromsparende Hardware optimiert ist.
SteamOS ist so konzipiert, dass es ein konsolenartiges Plug-and-Play-Erlebnis bietet, ohne auf die Flexibilität eines PCs zu verzichten, was man auch am Controller erkennen kann, der mit passendem Adapter auch ohne weiteres die Steam Machine und den daran angeschlossenen TV einschalten kann, keine Selbstverständlichkeit für einen PC. Auch wenn die Oberfläche klar fürs Gaming optimiert ist, bleibt die Steam Machine ein vollwertiger PC. Man kann eigene Programme installieren oder sogar ein anderes Betriebssystem aufspielen.
Ein echtes Highlight ist die kompakte Bauweise – der ca. 16 cm kleine Würfel mit integriertem Netzteil kann mit verschiedenen Plates personalisiert werden. Dabei bleibt er bei Spielen kühl und leise – insgesamt soll der kleine Spielwürfel, der von der Community liebevoll „GabeCube“ genannt wird, nur etwa 140-150w benötigen. Dabei kann er auch als In-Home-Streaming-Gerät, etwa für das Steam Deck, genutzt werden.
Das Gerät startet dabei mit 512 GB und 2 TB internem Speicher und bietet euch wie das Steam Deck die Auswahl von einer günstigen Konfiguration für Einsteiger und einer Premium-Konfiguration. Beide können mit einer microSD-Karte aufgerüstet werden. Preise bisher: unbekannt.
Steam Controller (2026)
Der Steam-Controller ist vollgepackt mit Features, und auch die Software dahinter braucht sich nicht gegenüber einem Xbox Elite Controller zu verstecken. Eine Besonderheit ist der „Steam Controller Puck“ – er ist ein kabelloser Sender, der eine schnelle und stabile Verbindung zu deinem Steam Controller ermöglicht. Gleichzeitig dient er als Ladestation und verbindet sich magnetisch mit einem angenehmen Klick. Er ist aber kein Muss, denn der Steam-Controller funktioniert auch mit Bluetooth oder USB.
Weitere Highlights sind wartungsarme Thumbsticks mit der noch recht neuen TMR-Technologie, die zuverlässige und sehr präzise Sticks ermöglicht. Außerdem unterstützen außerdem kapazitive Berührung zur Steuerung von Bewegungen. Von anderen Controllern sind wir die meisten Features schon gewöhnt:
High Definition Rumble, ein eingebauter Gyro (mit Grip Sense, also aktivierbar per Touch), ergonomischen Sticks und Buttons, Bumpern und Triggern. Dazu gibt es die vom Steam Deck und Steam Controller gewohnten Trackpads, die unter anderem eine Maussteuerung simulieren können und mit denen längere Texte einfacher einzugeben sind als mit Sticks.
In Verbindung mit Steam Input stehen für fast jedes Spiel unzählige Community-Konfigurationen bereit, mit der das Lieblingsspiel problemlos mit Gyro-Steuerung oder Maus-Mapping spielbar ist. Dazu lässt sich auch die Tastenbelegung maximal flexibel anpassen.
Steam Frame – das VR-Headset
Steam Frame ist ein klar Streaming-orientiertes, kabelloses VR-Headset samt Controllern, das deine gesamte Steam-Bibliothek unterstützt – die meisten Spiele aber nicht im immersiven VR-Modus. Auch Nicht-Steam-Spiele werden unterstützt.
Im Allgemeinen erinnert das Gerät sehr an die erfolgreichen Meta Quest 2 und 3 Geräte, die mit günstiger, aber gut ausgewählter Hardware viele Millionen SpielerInnen begeistern konnten. Die Gemeinsamkeiten beginnen bei einer recht hohen Auflösung des Bildschirms, günstigen Linsen und einer leicht betagten Smartphone-Hardware in Form eines Snapdragon 8 Gen 3 aus dem Jahr 2023, den man sonst eher selten in PC-Hardware zu sehen bekommt.
Valve wirbt vor allen Dingen mit einem großartigen Streaming-Erlebnis, wenn ihr eine Steam Machine euer Eigen nennt. Dabei soll ein Funkmodul Bild und Ton streamen, das andere verbindet mit deinem WLAN. So kommen sich die beiden Funksignale nicht in die Quere. Das „Foveated Streaming“ sorgt mit dem Eye-Tracking dafür, dass nur das hochauflösend gerendert wird, was ihr gerade anseht – das spart Rechenleistung und Streaming-Bandbreite. Bei 2160 x 2160 Pixeln pro Auge (LCD) und bis zu 144 Hz ist das auch nötig. Das Tracking erfolgt wie bei der mobilen Konkurrenz über Kameras in der Brille – hier werden nicht nur die VR-Controller, sondern auch der neue Steam Controller problemlos erkannt.
Einfache Spiele können dabei von Seiten des Herstellers auch für das VR-Gerät optimiert werden und komplett ohne Streaming-Gerät gespielt werden. Wie bei Steam Deck und Steam Machine gibt es ein Verified-Programm, welche Spiele in deiner Bibliothek (VR und Non-VR) auch stand-alone funktionieren.
Der Trailer:
via Gematsu
Ich habe so ein abstraktes Karikatur-Bild gerade vor mir wie Phil Spencer und Sarah Bond in einem Meeting-Raum sitzen, das Bild der Steam Machine sehen und sagen "This is an Xbox". Diese Marketing-Kampagne ist und bleibt einfach purer Slapstick.
Die BBC hat glaube ich derzeit andere Probleme und liegt ja gerne mal daneben Ein für mich absurd unrealistisches Szenario und das wird Valve genau so wenig im Sinn haben wie beim Steam Deck, hier irgendwelche Märkte anzugreifen. Dazu muss man sich ja nur einmal die Verkäufe des Steam Decks ansehen. Die Gründe dafür wurden halt schon genannt, dass diese Produkte von Valve eben darauf ausgelegt sind, das hauseigene Ökosystem auszubauen. Daher kann man die Geräte auch nur über Steam erwerben, sofern man sie neu haben möchte. Ich denke aber, wenn man alles richtig macht, wird man Akzente setzen und das könnte leider für die Xbox dann der endgültige Todesstoß sein. Ganz besonders, wenn Microsoft ernst machen sollte und die nächste Konsole (was vermutlich eine ähnliche Technologie sein dürfte, ein Hybrid-PC) exorbitant teuer sein sollte.
Valve wird aus diesem kleinen Gerät denke ich das Maximum an Leistung rausholen. Und ich habe da echt Bock drauf. Ich denke, da ich gerade bei exorbitant teuer war, wenn der Preis nicht zu sehr übers Ziel hinaus schießt, dann bin ich dabei.
399 Euro? Da fehlt mir die Fantasie zu. Selbst bei 499 Euro noch. Besonders wenn man bedenkt, dass sämtliche Konsolen teurer geworden sind, selbst die PS5 Digital-Edition. Viel realistischer ist für die günstigste Version, rein subjektiv nun gedacht, etwas um die 550 Euro? Das Steam Deck, wenn auch mehr Komponenten wie Bildschirm und verbauter Akku, liegt ja auch schon in dieser Preisspanne.
Natürlich braucht man einen Preis, der dann noch irgendwo die Zielgruppe anspricht. Aber unter diesen 550 Euro sehe ich das nicht. 399 Euro wären wirklich sehr sympathisch.
Das kam unerwartet! Hätte nicht gedacht, dass sich jetzt nochmal jemand auf den Heimkonsolenmarkt wagt, aber nachdem Erfolg des Steamsdecks ist Valve sicherlich in einer gute Position für einen solchen Schritt.
Die Leistung war erwartbar, wenn man nicht hinter der Konkurrenz aus PS5/Series X zurückfallen will. Nur die Zielgruppe erschließt sich mir noch nicht ganz. Hab wie ElPsy auch einen soliden Gaming-PC daheim, der mehr Leistung abliefert als jede Konsole auf dem Markt. Der Reiz Letzterer liegt ja eigentlich in der Einfachheit des Gesamtpakets (Plug & Play), der günstigeren Anschaffung und den Retail-Versionen.
Die Steam Machine hat jetzt nicht die Power eines mittelklasse Gaming-PC und bietet verständlicherweise kein Disc-Laufwerk an. Ist das jetzt ein Einsteiger-PC, der vor allem der Digital-Only-PS5 Konkurrenz machen will? Bei einem Preis von 400-450€ könnte das vielleicht hinhauen, aber gleichzeitig dürfte in 2 Jahren die PS6 anstehen und das Weihnachtsgeschäft 2025 verpassen sie schon mal. Dazu kommt noch eine angespannte Weltwirschaft und bei uns Umbrüche im Arbeitsmarkt. in unseren Breitengraden wird das für Valve auf jeden Fall kein Selbstläufer. Ich bin gespannt, wie der Release Anfang 2026 verlaufen wird.
Die Hardware ist komplett "Resterampe", die Produktionslinien der Chips würden demnächst eingestellt. Der Ryzen 5 7540U ist von Anfang 2023, die "custom" RX7600 erschien ebenfalls Mitte 2023 und ist alles andere als taufrisch. Wenn Valve da einfach alte Produktionslinien weiter laufen lässt, sind 399-499€ mit gut verhandelten Verträgen drin. Dann kommt es vor allem darauf an, wie kompetetiv Valve die Konsole aufstellen will.
Die teuerste Komponente nach der abgespeckten Grafikkarte (ca. 200€) ist übrigens die 2 TB m.2, der Rest sind wirklich (niedrige) zweistellige Eurobeträge im Einkauf. Dazu wie gesagt: Computer sind größtenteils von Handelszöllen ausgenommen, einer der Hauptpreistreiber bei Konsolen dieses Jahr.
Die Steam Machine finde ich optisch sehr geil, ich glaube das Gerät wird sich gut verkaufen.
Bei dem Controller bin ich skeptisch, ich verstehe nicht warum der im "Playstation Layout" ist. Ich kenne keinen PC Gamer, der das Playstation Design gut findet, mich eingeschlossen. Vielleicht spekuliert man auf PS5 Besitzer, die sich eine Steam Machine zulegen und noch den passenden Controller kaufen wollen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der gut in der Hand liegt. Der wirkt so wie diese merkwürdige Switch Joycon Halterung, ich finde diese komische Konstruktion unspielbar...^^
Wahrscheinlich wollen sie niemanden direkt Konkurrenz machen. Valve ist generell kein Unternehmen, dass sich viel um Konkurrenz Gedanken macht. Sie machen einfach das was sie für richtig halten. Und der Grund warum das funktioniert ist, weil der Geschäftsführer halt selbst Hardcore Gamer ist und weiß wie Gamer ticken. So sagt man zumindest. (habs nicht überprüft)
Sie werden eher darauf bedacht sein, einfach ihr Portfolio und Ökosystem langsam zu erweitern. Soweit ich das überblicken kann, haben die Leute auch ganz unterschiedliche Gründe, warum sie sich für die Steam Machine interessieren. Aber ein wesentlicher Faktor dabei ist eben dass Steam sich einen guten Ruf und eine große Community erarbeitet hat, die sie direkt erreichen. Und die Tatsache, dass der Hardware-Markt sehr teuer geworden ist und der Konsolenmarkt sich jüngst auch nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen ist der Preis halt auch ne ziemlich wichtige Sache für Erfolg oder Misserfolg.
Und Steam Machine ist eben irgendwie beides. Eine Einsteiger PC Alterantive für ein vermutlich gutes Preisleistungsverhältnis im Vergleich zu PC Hardware. Und für Leute, die keine Lust mehr auf Windoof haben. Und eine gute Alternative für Konsoleros, die Lust auf das Steam Ökosystem mit günstigeren Spielen, Mod-Support usw haben.
Es ist ein vage und ungewiss was dabei am Ende rauskommt. Aber offensichtlich treffen sie bei den Leuten einen Nerv und manchmal braucht man einfach das richtige Gespür und den richtigen Zeitpunkt dafür. Versucht haben sie es ja schonmal. Aber da war vieles noch nicht reif genug.