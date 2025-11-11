Neue Cozy-Farming-Sim verbindet „Minish Cap“-Perspektive mit „Stardew Valley“-Welt

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler BEHEMUTT haben mit Fourleaf Fields ein neues Cozy-Farming-Spiel angekündigt, das die Welt der gemütlichen Life- und Farming-Sims aus einer ganz besonderen Perspektive zeigt.

In Fourleaf Fields schlüpfen SpielerInnen nämlich in die Rolle winziger Charaktere, die sich in einer übergroßen Welt ein neues Zuhause aufbauen. Gewissermaßen die Perspektive der Picori in Zelda: Minish Cap. So nennen die Bewohner von Hyrule die kleinen Wesen, die sich selbst als Minish bezeichnen.

Spielerisch haben Minish Cap und Fourleaf Fields allerdings nicht viel gemeinsam, da liegt die Cozy-Farming-Sim näher an Klassikern wie Stardew Valley. Das namensgebende Städtchen Fourleaf Fields dient dabei als Ausgangspunkt, um eine eigene kleine Farm zu errichten, Beziehungen zu knüpfen und das Dorf zum Blühen zu bringen.

Der Unterschied: Pflanzen wachsen hier zu gigantischen Ausmaßen, während die Bewohner zwischen riesigem Löwenzahn, Teetassen und Schuhen leben, die so groß wie Häuser wirken. Das Spiel legt den Fokus auf das Anbauen riesiger Feldfrüchte und die Pflege ungewöhnlicher Nutztiere. Schwein und Esel wären zu groß, also kümmern wir uns um Marienkäfer und Bienen.

Schon mal ziemlich putzig. Neben der Landwirtschaft spielt das soziale Leben im Dorf eine wichtige Rolle. Über ein sogenanntes Gossip-System sammelt man Gerüchte, verbindet Hinweise miteinander und deckt so Geheimnisse der Nachbarn und der mysteriösen Dorfvergangenheit auf. Je verwurzelter man in der Gemeinde ist, umso mehr Möglichkeiten bieten sich.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Fourleaf Fields, HypeTrain Digital, BEHEMUTT