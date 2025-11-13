Neues Gameplay-Video zu Pokémon Pokopia versucht euch vom Cozy-Game zu überzeugen

In dieser Woche eröffneten Nintendo und The Pokémon Company mit einem lauten Knall den Marketing-Plan zu Pokémon Pokopia. Ziemlich überraschend teilte man in den sozialen Medien den konkreten Termin zum Cozy-Game. Der 5. März 2026 ging aber schnell in der Kontroverse um die „Game Key Card“-Veröffentlichung unter.
Was die Newsspalten der Gaming-Websites und die Bubbles in den sozialen Medien kurzzeitig beherrschte, dürfte bei der riesigen Zielgruppe, die Pokémon Pokopia ansprechen wird, allerdings nur einen Bruchteil interessieren. Ein neues Gameplay-Video dürfte beim Großteil für mehr Aufsehen sorgen.
Genau das gibt es heute. Wir sehen wohl die Eröffnungsszenen des Spiels, in denen sich ein Ditto in einen Menschen verwandelt. Gleich zu Beginn trifft Ditto ein ziemlich außergewöhnliches Tangoloss. Professor Tangoloss! Er führt uns in die Story ein. Gemeinsam mit Tangoloss wollt ihr die Gegend wieder zum Leben erweckten.
Ihr baut Habitate, die unterschiedliche Pokémon anlocken. Von den Pokémon könnt ihr Attacken erlernen, beispielsweise Schiggys Aquaknarre. So macht ihr noch mehr aus der Gegend und erschließt neue Bereiche. Ditto kann sich dazu auch in andere Pokémon verwandeln. Die ein oder andere Überraschung wird es auch geben, wie das Ende des Videos andeutet.
Ditto als Lapras und Dragoran
Ihr sammelt fleißig Materialien, stellt daraus Möbel her oder pflanzt Gemüse an. Oder ihr entspannt euch einfach. Denn so ein Tag geht auch vorbei: Pokémon Pokopia hat einen Tag-Nacht-Zyklus, der dem der Echtzeit entspricht, darüber hinaus verschiedene Wetterbedingungen und spielinterne Orte mit einzigartigen Eigenschaften.
In einem Mehrspielermodus können insgesamt bis zu vier Freunde gemeinsam spielen. GameShare wird unterstützt, sodass ihr mit einer anderen Person spielen könnt, die das Spiel nicht besitzt. Frühkäufer freuen sich über einen Ditto-Teppich als Deko-Element.
Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* bereits vorbestellbar. Ein 10 GB großer Download wird fällig, wenn ihr euch für diese Version entscheidet. Den gibt’s beim Kauf im Nintendo eShop freilich auch.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
Eigentlich hab ich ja prinzipiell Lust auf das Spiel, aber … es sieht so unglaublich flach und generell nicht schön aus. Sogar ACNH, was jetzt schon über fünf Jahre auf dem Buckel hat, sieht deutlich besser aus. Von der Thematik um die Game Key Cards ganz zu schweigen…
Erinnert an ein Mix aus Pokemon, Dragon Quest Builders und Animal Crossing. Ich muss sagen, der Trailer hat meine Vorfreude definitiv nochmal gesteigert. Das sieht einfach nach einem guten und comfy Spiel aus.
Das Spiel macht halt wirklich einen sehr guten Eindruck. Sieht auch recht hübsch aus bzw. sehr charmant mit seinem Stil.
Schade, dass man den Release jetzt schon so mit dieser Key Card Scheiße sabotiert... Das hat das Spiel echt nicht verdient...
Finds aber cool, dass Game Share sogar die Switch unterstützt. Bringt mir zwar auch nichts, weil Game Share ja glaube ich nur Lokal geht xD ... Aber immerhin etwas. Verstehe aber eh noch immer nicht ganz, warum man keine Switch Version bei einem Spin Off, welches ziemlich sicher nicht zum Systemseller wird, anbietet. Aber vielleicht will man ja auch gar keinen großen Erfolg damit haben, was den Key Card Release erklären würde
Schätze man kann schon froh sein, dass wir diesmal keine KI Stimme beim Trailer bekamen lol
Sehr schön, wird echt schwer da zu widerstehen, ich liebe Dragon Quest Builders und auch Pokemon und hier ist 1:1 Dragon Quest Builders 2 mit Pokemon anstatt Dorfbewohnern
Am Ende sieht man jetzt auch, das man genauso baut wie in DQ Builders und alles andere ist auch ziemlich identisch nur etwas anders verpackt.
Kein Minecraft, kein Animal Crossing, es ist 100% DQ Builders , wer es nicht glaub sollte es mal spielen, am besten den zweiten Teil, der ist nämlich auch noch von der Story fast gleich Welt reparieren, dürres Land wieder fruchtbar machen, ein Dorf aufbauen, die Bewohner zu frieden stellen und wünsche erfüllen, Quest um Wege frei zu machen, Materialien Sammeln, eine Farm bauen usw usw.
Finde ich aber absolut genial, nur 70€ und GKC ..... ich weiss nicht