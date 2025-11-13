Neues Gameplay-Video zu Pokémon Pokopia versucht euch vom Cozy-Game zu überzeugen

In dieser Woche eröffneten Nintendo und The Pokémon Company mit einem lauten Knall den Marketing-Plan zu Pokémon Pokopia. Ziemlich überraschend teilte man in den sozialen Medien den konkreten Termin zum Cozy-Game. Der 5. März 2026 ging aber schnell in der Kontroverse um die „Game Key Card“-Veröffentlichung unter.

Was die Newsspalten der Gaming-Websites und die Bubbles in den sozialen Medien kurzzeitig beherrschte, dürfte bei der riesigen Zielgruppe, die Pokémon Pokopia ansprechen wird, allerdings nur einen Bruchteil interessieren. Ein neues Gameplay-Video dürfte beim Großteil für mehr Aufsehen sorgen.

Genau das gibt es heute. Wir sehen wohl die Eröffnungsszenen des Spiels, in denen sich ein Ditto in einen Menschen verwandelt. Gleich zu Beginn trifft Ditto ein ziemlich außergewöhnliches Tangoloss. Professor Tangoloss! Er führt uns in die Story ein. Gemeinsam mit Tangoloss wollt ihr die Gegend wieder zum Leben erweckten.

Ihr baut Habitate, die unterschiedliche Pokémon anlocken. Von den Pokémon könnt ihr Attacken erlernen, beispielsweise Schiggys Aquaknarre. So macht ihr noch mehr aus der Gegend und erschließt neue Bereiche. Ditto kann sich dazu auch in andere Pokémon verwandeln. Die ein oder andere Überraschung wird es auch geben, wie das Ende des Videos andeutet.

Ditto als Lapras und Dragoran

Ihr sammelt fleißig Materialien, stellt daraus Möbel her oder pflanzt Gemüse an. Oder ihr entspannt euch einfach. Denn so ein Tag geht auch vorbei: Pokémon Pokopia hat einen Tag-Nacht-Zyklus, der dem der Echtzeit entspricht, darüber hinaus verschiedene Wetterbedingungen und spielinterne Orte mit einzigartigen Eigenschaften.

In einem Mehrspielermodus können insgesamt bis zu vier Freunde gemeinsam spielen. GameShare wird unterstützt, sodass ihr mit einer anderen Person spielen könnt, die das Spiel nicht besitzt. Frühkäufer freuen sich über einen Ditto-Teppich als Deko-Element.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* bereits vorbestellbar. Ein 10 GB großer Download wird fällig, wenn ihr euch für diese Version entscheidet. Den gibt’s beim Kauf im Nintendo eShop freilich auch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo