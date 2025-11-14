Das nächste „Solo Leveling“-Spiel beleuchtet eine bisher nie erzählte Geschichte

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo bauen die erfolgreiche „Solo Leveling“-Marke weiter aus. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zum Roguelite-Action-RPG Solo Leveling: KARMA – und das, obwohl Solo Leveling: Arise Overdrive für die Konsolen noch nicht mal erschienen ist. Es geht Schlag auf Schlag.

Das Spiel spielt während eines 27-jährigen Zeitfensters, das in der Originalgeschichte nie näher beleuchtet wurde – die sogenannte Dimensional Gap. In dieser mysteriösen Dimension führt Protagonist Sung Jinwoo einen scheinbar endlosen Krieg gegen die Monarchen, die mächtigsten Antagonisten des „Solo Leveling“-Universums.​

Im Zentrum der Geschichte steht der „Broken Cup of Reincarnation“ (Zerbrochener Kelch der Wiedergeburt) – ein magisches Artefakt, das nur durch Jinwoos fragmentierte Erinnerungen wiederhergestellt werden kann.

Gameplay erinnert an Hades

Solo Leveling: KARMA kombiniert in den ersten Anspielsessions klassische Roguelite-Elemente mit intensivem isometrischem Hack-and-Slash-Kampfsystem, die viele an den Indie-Hit Hades erinnern. SpielerInnen steuern Jinwoo aus einer isometrischen Perspektive und bekämpfen mit schnellen Kombos verschiedene Monster und Bosse aus der Original-Serie.

Jinwoo kann im späteren Spielverlauf auch ikonische Shadow Soldiers wie Igris und Iron beschwören. Diese Schatten-Einheiten kämpfen an seiner Seite und ermöglichen spezielle Combo-Angriffe, die den einzigartigen Kampfstil der Serie widerspiegeln.​

Wie bei den meisten Roguelite-Spielen bedeutet der Tod einen Neustart, allerdings bleiben Upgrades und Ausrüstung zwischen den Runs erhalten. Die Dungeons sind prozedural generiert und sorgen für Abwechslung.​

Kein Charakter-Gacha

Wichtig ist Producer Kwon Dohyung auch eine präzise, manuelle Steuerung, die den SpielerInnen wenig abnimmt. Das sei für ein Roguelite-Action-Game essenziell. Die Steuerung wird mit einem Gamepad angepasst. Solo Leveling: KARMA soll dabei kein Charakter-Gacha bieten, da der Hauptcharakter ausschließlich Sung Jinwoo sein wird. Erwogen werden aber monatliche Abonnements oder „Battle Pass“-Systeme​.

Die hochwertige Eröffnungsanimation von der G-STAR 2025 (13. – 16. November 2025 in Busan, Südkorea) stammt von A-1 Pictures, demselben Studio, das auch die Produktion der „Solo Leveling“-Animeserie übernimmt. Das Spiel wird für PCs, iOS und Android erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Netmarble, Bildmaterial: Solo Leveling: KARMA, Netmarble