Baseball vs. Pferderennen: Konami und Cygames einigen sich im Patentstreit

Cygames hat seinen Patentstreit mit Konami Digital Entertainment über Umamusume: Pretty Derby beigelegt. Bereits im Jahr 2023 hatte Konami eine Klage gegen Cygames eingereicht und behauptet, dass das erfolgreiche Spiel Umamusume: Pretty Derby ganze 18 seiner Patente verletze.

Welche genau wurde dabei nicht öffentlich bekanntgegeben, aber in einem geht es wohl um das japanische Patent Nr. 5814300, das ein Trainings- und Aufzuchtsystem abdeckt, in dem Spielende ihre Charaktere durch Szenario-gesteuerte Ereignisse mit Unterstützungscharakteren trainieren und stärken.

Dieses System ähnelt einer Spielmechanik aus den in Japan beliebten Spielereihen Power Pro Baseball und Tokimeki Memorial. Konami forderte, dass Cygames die Produktion und den Vertrieb des Spiels einstellt und zusätzlich Schadenersatz in Höhe von 26 Millionen US-Dollar (4 Milliarden Yen) zahlt.

Cygames antwortete mit einem Verfahren zur Ungültigerklärung aller 18 Patente und bestand darauf, dass „keine Patentverletzung stattgefunden“ habe. Wie von IGN berichtet, erklärte die Muttergesellschaft CyberAgent in einer Stellungnahme, Cygames habe beschlossen, den Streit beizulegen, „um ihn zügig zu lösen und sicherzustellen, dass die Nutzer von Umamusume: Pretty Derby den Service langfristig unbesorgt genießen können“.

Der Patenrechtsstreit zwischen Cygames und Konami war einer der bedeutendsten Fälle in der japanischen Spieleindustrie und spielt sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen ab, die 2023 zusammenbrachen.​ Wegen der vertraglichen Geheimhaltungs-Verpflichtungen werden die Bedingungen des Vergleichs nicht offengelegt.​

Obwohl Cygames weiterhin behauptet, dass keine Patentverletzung stattgefunden hat, entschied sich das Unternehmen zur Beilegung. Analysten spekulieren, dass Cygames die Unterbrechung des globalen Erfolgs des Spiels nach dessen Veröffentlichung auf Englisch und anderen Sprachen im Juli 2025 vermeiden wollte.​

