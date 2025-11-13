Endlich kommt ein neues „Ratchet & Clank“-Spiel, aber es wird nicht allen Fans gefallen

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Ratchet & Clank, eines der bekanntesten Aushängeschilder der PlayStation-Marke, kehrt zurück. Dass die Ankündigung nicht bei einer State of Play gemacht wurde, hatte wohl seine Gründe.

Der neue Titel hört auf den Namen Ratchet & Clank: Ranger Rumble und wurde von Sony Interactive Entertainment gemeinsam mit den Entwicklern von Oh BiBi angekündigt. Das Studio kennt man unter anderem von BEAST: Bio Exo Arena Suit Team.

Multiplayer-Shooter im Ratchet-Stil

Laut offizieller Beschreibung handelt es sich um einen Free-to-Play Multiplayer-Arena-Shooter, der den typischen Humor und das explosive Chaos der Serie in ein neues Format bringen soll. Und zwar auf Mobilgeräte!

Ihr tretet entweder solo oder im Team an, könnt aus verschiedenen „Legendary Heroes“ wählen – und euch mit übertriebenen Waffen und Spezialfähigkeiten austoben. Das Ganze soll rasant, bunt und typisch überdreht werden – aber eben auf iOS und Android.

Fans reagieren gemischt

Die Reaktionen der Community fielen – wenig überraschend – nicht gerade euphorisch aus. Viele hatten nach dem gefeierten Ratchet & Clank: Rift Apart auf eine echte Fortsetzung für die PlayStation 5 gehofft. Vor ein paar Tagen wurde übrigens ein anderes Free-to-Play Spiel mit „Rumble” im Namen veröffentlicht. Die durchwachsenen Reaktionen zu Sonic Rumble könnt ihr hier nachlesen.

Eine Veröffentlichung auf Konsolen wurde bisher nicht angekündigt. Hier könnt ihr euch auch den Ankündigungstrailer ansehen. Die Voranmeldung ist ab sofort über die offizielle Website möglich. Wie seht ihr das? Spricht euch der Titel an, oder macht ihr lieber einen großen Bogen darum?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ratchet & Clank: Ranger Rumble, Sony, Insomniac Games, Oh Bibi