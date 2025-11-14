Das nächste „Horizon“-Abenteuer kommt, erscheint nicht für PS5 und wird ein MMORPG

Kaum hat sich die PlayStation-Community von der überraschenden „Ratchet & Clank“-Ankündigung erholt, kommt schon der nächste Mobile-Titel um die Ecke: Horizon Steel Frontiers. Das neue MMORPG entsteht unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment, in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Guerrilla Games, entwickelt wird es von NCSOFT – bekannt unter anderem für Lineage und Guild Wars.

Das Horizon-Spiel erscheint für PCs (über NCSOFTs PURPLE-Plattform) sowie für iOS und Android. Für PlayStation 5 ist zur Enttäuschung der Horizon-Fans keine Umsetzung geplant. Ein genauer Releasetermin steht noch nicht fest.

Ein neues Abenteuer in der Welt von Horizon

Im Spiel verschlägt es Spielerinnen und Spieler diesmal in die „Deadlands“. Eine Region, die laut den Entwicklern von Arizona und New Mexico inspiriert ist. Dort schlüpft ihr in die Rolle eines Maschinenjägers, erkundet eine offene Welt, trefft auf andere Stämme – und legt euch natürlich wieder mit gigantischen Maschinen an.

Das Kampfsystem soll sich am bekannten Hunting-Gameplay der Reihe orientieren, aber mit MMO-typischen Features wie Raids, Teamjagden und Klassenrollen erweitert werden. Spielerinnen und Spieler können außerdem ihre Jäger frei gestalten, inklusive Stamm, Aussehen und Ausrüstung.

Die „Faszination Horizon“ erweitern

In einem begleitenden Entwicklergespräch verrieten die Verantwortlichen von NCSOFT, dass die Idee für Steel Frontiers schon seit Jahren besteht. Besonders das Gefühl, riesige Maschinen gemeinsam zu jagen, habe den Ausschlag für ein Online-Projekt gegeben.

Guerrilla-Games-Studioleiter Jan-Bart van Beek betonte, dass das Horizon-Universum schon immer als „Erlebnis in vielen Formen“ gedacht war – und Steel Frontiers diesen Gedanken nun weiterführt: „Mit Steel Frontiers kann man jederzeit und überall in diese Welt eintauchen.“ Das MMO soll laut NCSOFT nicht einfach nur ein Spin-off werden, sondern ein eigenständiger Titel mit einer eigenen Atmosphäre und Identität werden. Weitere Infos bekommt ihr auf der offiziellen Website des Spiels.

Und was ist mit der PS5?

Zwar loben viele Fans die beeindruckenden Landschaften, Maschinenkämpfe und detailreichen Charaktere, doch sie fragen sich, wo die Umsetzung für die PS5 bleibt. Bislang wurde zumindest nichts dazu angekündigt. Was haltet ihr davon, dass Sony bekannte Marken wie Ratchet & Clank und Horizon auf Mobile bringt?

Hier der Ankündigungstrailer:

Hier der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Horizon Steel Frontiers, Sony Interactive Entertainment, NCSOFT, Guerilla Games