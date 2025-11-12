Dragon Quest VII Reimagined widmet einem Charakter ein brandneues Szenario

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 und ein Selling-Point des Remakes sind neben den optischen Neuerungen auch die inhaltlichen Erweiterungen. Dazu gehört auch eine Storyline mit einem erwachsenen Kiefer (deutsche Version: Gismar) – diese gab es im Originalspiel nicht.

Der heute Nacht bei der State of Play Japan (hier findet ihr die Übersicht zum Event) gezeigte Trailer gibt erste Einblicke zum erwachsenen Gismar. Eigentlich reist der Protagonist durch die Vergangenheit. Dort trifft er aber seinen besten Freund Gismar – und er wirkt deutlich älter!

Im neuen Szenario kämpft und schleicht sich die Gruppe durch das Schloss von Hassburg, um Gismar aus seiner misslichen Lage zu befreien. Gismar unterstützt euch dabei mit erheblich geschärften Fähigkeiten im Kampf und kann nützliche Items und mächtige Fähigkeiten einsetzen! Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten, jenseits von Hassburg erneut Seite an Seite zu kämpfen.

Übrigens fügt die Neuauflage nicht nur Inhalte hinzu – sie streicht auch welche. Das Casino, verschiedene Szenarien und Sidequests werden entfernt, um den Spielablauf zu straffen. Diese Szenarien sollen laut Yuji Horii keinerlei Relevanz für die Hauptgeschichte haben.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier.

Der neue Trailer:

