Opening zu Calamity Angels: Special Delivery zeigt das chaotische Lieferabenteuer

Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, eure wahre Berufung als PaketzustellerIn in einer Fantasy-Welt zu leben – 2026 ist euer Jahr. Calamity Angels: Special Delivery erscheint am 17. Februar 2026 für PS5, PS4 und Nintendo Switch bei uns im Westen, doch schon jetzt liefert Idea Factory zusammen mit Compile Heart den frisch veröffentlichten Opening-Movie-Trailer.

Ein erster Blick auf Yuri – und ein Team voller Chaos

Im Opening sehen wir nicht nur den Hauptcharakter Yuri, der (oder die) als LeiterIn des Delivery Teams fungiert, sondern auch die bunt zusammengewürfelte Truppe, die euch auf eurer Tour begleitet.

Von stoischen Kämpferinnen bis zu eher… sagen wir „freigeistigen“ Crew-Mitgliedern ist alles dabei, was man für eine halbwegs funktionierende Zustellung in einer Monster-verseuchten Welt eben braucht.

In der Welt von Calamity Angels geht es schließlich nicht nur ums Abliefern von Ware. Ihr reist durch gefährliche Landschaften, werdet ständig von Monstern angegriffen und müsst euch gegenüber konkurrierenden Lieferdiensten behaupten, die offenbar genauso verbissen um jede Zustellung kämpfen wie ihr. Das Stimmungsmanagement eurer Crew spielt dabei eine überraschend große Rolle. Wer unerwartet schlechte Laune hat, könnte eure Befehle im Kampf einfach ignorieren – was natürlich genau dann passiert, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.

Calamity Angels: Special Delivery erscheint am 17. Februar 2026. Eine Übersicht über die verschiedenen Editionen findet ihr in einem separaten Artikel bei uns. Eine physische Version wird es hier bei uns für PS5, PS4 und Switch geben, Amazon listet bereits* – nimmt aber aktuell noch keine Vorbestellung an.

Der Opening-Movie:

Bildmaterial: Calamity Angels: Special Delivery, Idea Factory, Compile Heart