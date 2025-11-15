Birushana: Fan-Disc-Ableger Winds of Fate erscheint 2026 auch im Westen

Idea Factory und Reef Entertainment haben angekündigt, den Fan-Disc-Ableger zur Otome-Visual-Novel Birushana: Rising Flower of Genpei im kommenden Jahr für Nintendo Switch sowohl physisch als auch digital im Westen zu veröffentlichen.

Birushana: Winds of Fate bietet insgesamt neun Routen, die entweder an die Ereignisse des ersten Spiels anknüpfen oder zurück in die Zeit des Krieges führen und vier neue Liebhaber einführen. Der neue Trailer zeigt die fünf bekannten Figuren sowie die vier neuen Charaktere.

Die Geschichte setzt erneut bei Shanao an, der jüngsten überlebenden Erbin des Genji-Namens, die weiterhin als Mann leben muss, um ihre wahre Identität zu verbergen. Die Epilog-Routen spielen nach dem Ende des Krieges und erzählen, wie Shanao ihr Leben mit dem gewählten Partner aus dem ersten Spiel fortsetzt.

Die neuen Hauptrouten führen zurück in die Kriegszeit. Shanao wurde aus Kyoto vertrieben und muss in einer vom Konflikt zerrissenen Welt ihre Identität schützen. Dabei begegnet sie auch vier neuen potenziellen Partnern, darunter den Sato-Brüdern.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Birushana: Winds of Fate, Idea Factory, Otomate, Red Entertainment