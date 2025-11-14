News SW2 SWI

Volle Ladung: Neuer Overview-Trailer und lange Gameplay-Videos zu Metroid Prime 4: Beyond

Pünktlich mit den heutigen Previews zu Metroid Prime 4: Beyondan dieser Stelle lest ihr unseren Text – hat Nintendo auch einen neuen Overview-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Gemeinsam mit den Previews gingen außerdem unzählige Gameplay-Videos von Medien online. Stellvertretend seht ihr unten 20 Minuten Gameplay von VGC. Das sollte doch insgesamt für einen ganz guten Eindruck genügen.

Und das nach all den Jahren – irgendwie surreal! Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 nach langer Entwicklungszeit und Ankündigung auf der E3 2017 für Nintendo Switch 2 und Switch. Die „Nintendo Switch 2 Edition“ profitiert vom Maus-Modus der neuen Konsole und einer verbesserten Optik mit Auflösung bis zu 4K im TV-Modus sowie bis zu 120 fps.

Im Falle einer Vorbestellung von Metroid Prime 4: Beyond im Nintendo Store* erhaltet ihr eine kostenlose Dreingabe in Form eines Schlüsselanhängers zum Preis von 69,99 Euro. Wer noch ein paar Euro drauflegt, bekommt das Power-Set* zu 76,99 Euro. Auch verlockend: Amazon* bietet die „Switch“-Version derzeit mit Pre-Launch-Rabatt für 51,90 Euro an.

Der Übersichtstrailer:

20 Minuten Gameplay:

  1. Auch gerade ein bisschen rein gesehen:

    Ähnlich wie ihr im Angespielt scheint man ja allgemein sehr angetan zu sein.

