Octopath Traveler 0: Demo in Überlänge ist nun verfügbar und Trailer gibt neue Einblicke

Marvelous! Im Rahmen der State of Play Japan kündigte Square Enix eine Demo zu Octopath Traveler 0 an – und die steht ab sofort zum Download bereit. Außerdem veröffentlichte man einen neuen Trailer.

Bis zu drei Stunden könnt ihr in die Welt eintauchen, den Charakter-Editor ausprobieren und schon erste Eindrücke vom neuen Abenteuer sammeln. Der Fortschritt lässt sich später in die Vollversion übertragen. Passend dazu wurde auch ein neuer Story-Trailer gezeigt, den ihr euch hier ansehen könnt.

Wie bereits bekannt, basiert Octopath Traveler 0 auf dem Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent und übernimmt deshalb auch Teile der Spielwelt, wie zum Beispiel den Kontinent Orsterra. Erzählt wird ein weiteres Mal eine Geschichte von Rache und Wiederherstellung rund um die göttlichen Ringe.

Octopath Traveler 0 erscheint weltweit am 4. Dezember 2025 für die Switch-Familie, PS5 und PS4, Xbox Series und PCs. Eine physische Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch, PS5 und Xbox Series. Die „Switch 2“-Version ist leider nur eine „Game Key Card“-Veröffentlichung.

Hier der Story-Trailer:

