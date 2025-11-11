Pünktlich zur kalten Jahreszeit: Die Cozy-Café-Sim Tailside hat einen konkreten Termin

Kaffee, Kekse, … die perfekte Alliteration findet leider sowohl mit „Cozy“ als auch mit „Gemütlich“ ein Ende. Auf Englisch hätte es geklappt: Coffee, Cookies, Cozy! Dafür ist es nun zu spät. Das charmante Café-RPG Tailside hat jetzt jedenfalls einen konkreten Termin! Wie Entwickler Coffee Beans Dev bekannt gab, erscheint die gemütliche Simulation am 21. Januar 2026 für PCs über Steam.

Das von der Cozy-Community mit über 40.000 Euro bei BackerKit finanzierte Indie-Projekt lädt Cozy-Fans pünktlich in der kalten Jahreszeit dazu ein, ihr eigenes Café aufzubauen, köstliche Kaffeespezialitäten zuzubereiten, die ein oder andere Süßigkeit dazu zu reichen und in entspannter Atmosphäre mit tierischen Besuchern und Dorfbewohnern zu interagieren.

Tailside wurde von dem Solo-Entwickler Coffee Beans Dev ins Leben gerufen. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines putzigen Fuchses, der ein kleines Café in einer malerischen wie pixeligen Welt führt. Dabei dreht sich alles um die Kunst des Kaffeebrühens – von der Auswahl verschiedener Bohnen über die Zubereitung spezieller Mischungen bis hin zu kunstvoller Latte-Art.

Ganz ohne Druck und Zwänge schaltet ihr neue Fähigkeiten und Kaffeevarianten frei und nebenbei auch neue Geschichten eurer BesucherInnen, die in einer In-Game-Zeitung erzählt werden. Tailside legt dabei besonderen Wert auf Entschleunigung. Hunderte Dekorationsobjekte warten darauf, in eurem Café platziert zu werden. Neben dem klassischen Spielmodus gibt es auch einen Sandbox-Modus, in dem der Fokus ganz auf Dekoration und freier Gestaltung liegt.

Bildmaterial: Tailside: Cozy Cafe Sim, Coffee Beans Dev