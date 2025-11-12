Die erste große Erweiterung zu Elden Ring: Nightreign erscheint am 4. Dezember

Der 4. Dezember wird langsam richtig voll: Neben Metroid Prime 4 und Octopath Traveler 0 erscheint auch die erste große Erweiterung zu Elden Ring: Nightreign. Der kostenpflichtige DLC, der bei der State of Play Japan erstmalig gezeigt wurde, trägt den Namen „The Forsaken Hollows“ und bringt gleich zwei neue spielbare Charaktere sowie zwei mächtige Bosse mit.

Mit dabei sind der Scholar, ein Magier mit hoher Arkankraft, und die Undertaker, eine gnadenlose Kriegerin mit Stärke und Glauben im Gepäck. Im neuen Trailer von Publisher Bandai Namco und Entwickler FromSoftware (den ihr hier unten ansehen könnt) bekommt ihr bereits einen düsteren Einblick in die neuen Gebiete und Gegner. Der PlayStation Blog wird noch etwas ausführlicher.

Der Trailer:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware