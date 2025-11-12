Die erste große Erweiterung zu Elden Ring: Nightreign erscheint am 4. Dezember

Der 4. Dezember wird langsam richtig voll: Neben Metroid Prime 4 und Octopath Traveler 0 erscheint auch die erste große Erweiterung zu Elden Ring: Nightreign. Der kostenpflichtige DLC, der bei der State of Play Japan erstmalig gezeigt wurde, trägt den Namen „The Forsaken Hollows“ und bringt gleich zwei neue spielbare Charaktere sowie zwei mächtige Bosse mit.
Mit dabei sind der Scholar, ein Magier mit hoher Arkankraft, und die Undertaker, eine gnadenlose Kriegerin mit Stärke und Glauben im Gepäck. Im neuen Trailer von Publisher Bandai Namco und Entwickler FromSoftware (den ihr hier unten ansehen könnt) bekommt ihr bereits einen düsteren Einblick in die neuen Gebiete und Gegner. Der PlayStation Blog wird noch etwas ausführlicher.
Der Trailer:
Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware
Hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt das für mich fromsoft Spiele mittlerweile zu dem schlechten rausschmeisern bei solchen Shows gehören hätte ich das nie geglaubt. Leider muss ich aber sagen das der ganze hype und die Vorfreude die ich damals bei jeden fromsoft Spiel was auf solchen Shows gezeigt wurde weg ist. Damit will ich aber natürlich nicht sagen das die Spiele die sie jetzt machen nicht gut sind. Aber für mich haben sie sich so stark von dem wegentwickelt was ich an fromsoft Spiele geliebt habe.
Naja ist ja eigentlich eine Normale Sache, Entwickler verändern sich und so auch die Spiele. Da kann es halt mal passieren das es einem nicht mehr gefällt. Passiert ja auch genug leuten bei anderen Reihen/Studios. Zum Glück gibt es ja aber noch andere Entwickler die meinen Geschmack bei dieser Art von Spiel treffen.
War noch am interessantesten für mich, gerade auch mit den 2 neuen spielbaren Charakteren, aber auch den SotE Gegnern und Artorias.