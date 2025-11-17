Ungewöhnlich: Das F2P-Gacha-Game Wuthering Waves erhält eine physische PS5-Version

Wuthering Waves bekommt fast zwei Jahre nach Launch eine physische Edition: Eine PS5-exklusive physische „Deluxe Collection“ soll im Frühjahr 2026 erscheinen. Auch wenn es keine Steelbox werden wird, wird zumindest ein exklusives Metallschild mit einem Artwork, inspiriert vom Spiel, enthalten sein.

Eine physische Veröffentlichung ist durchaus ungewöhnlich für ein Gacha-Game, welches free-to-play ist und von seinen regelmäßigen Updates lebt. Aber eine Ausnahme ist es auch nicht: Auch Honkai: Star Rail bekam einst eine physische PS5-Version nachträglich.

Ebenso sollen die Acrylaufsteller mit den beiden Hauptprotagonisten, dekoratives Acryl-Papier, eine sammelbare Postkarte und ein Code für In-Game-Items die Sammleredition zu etwas Besonderem für Fans des Spiels machen. Ebenfalls neu ist eine Steam-Version, die am 29. April 2026 an den Start gehen wird.

Pünktlich zur Cyberpunk-Kollaboration

Auffällig ist auch das gewählte Datum: Das „Frühjahr 2026“ endet im April – ebenfalls für den April / Mai wird die Kollaboration mit Cyberpunk Edgerunners (Version 3.4) erwartet, die einen komplette Region im Cyberpunk-Stil zu Wuthering Waves bringen soll. Die in Neonlicht getränkte Stadt mit gigantischen Hochhäusern und grellen, blinkenden Werbetafeln werden einen starken Kontrast zur post-apokalyptischen Welt von Solaris 3 darstellen.

Auf in die Bernsteinstadt

Ab dem 20. November könnt ihr euch auch einen Weg in die undurchdringlichen Türme schneiden, denn zu diesem Datum erscheint das große Update 2.8: Auf in die Bernsteinstadt. Neben neuer Hauptquests, dem neuen Gebiet „Chronorift Metropolis“ und zwei neuer Charaktere („Resonatoren“) Chisa und Buling gibt es auch neue Echoes, Bosskämpfe und mehrere neue Outfits für vorhandene Charaktere.

Technisch gibt es ebenso Optimierungen: Die Raytracing-Leistung am PC wurde weiter optimiert, optimierte Raytracing‑Leistung, allgemein wird die Beleuchtung auch ohne Raytracing dank aufwändigem Distance Field Ambient Occlusion verbessert. Ebenso wurde die Menüstruktur weiter verbessert, Boss‑ und Hologramm‑Herausforderungen lassen sich nun bequemer verwalten, und PC-Spieler erhalten die Option „Ton aus im Hintergrund“.

