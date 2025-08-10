Das war … Kalenderwoche 32/2025

Vorurteile zu rundenbasierten Rollenspielen, Nintendo und der physische Markt sowie die aktuelle Ausstrahlung der Indie World haben in den letzten Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt. Daneben haben wir heute noch viele weitere Videos für euch im Angebot. Zum Schluss findet ihr dann noch ein neues Review sowie zwei Previews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie modern sind rundenbasierte Rollenspiele noch? Zu diesem Thema haben sich die Macher von Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) geäußert. Dabei ging es um Vorurteile sowie die Popularität von Open-World-Spielen.

Wenig Begeisterung lösen nach wie vor die Game Key Cards von Nintendo aus. In einer Umfrage hat Nintendo nun nach der Meinung der Kundschaft gefragt. Ob sich damit wohl eine Änderung erreichen lässt?

Bei der neuen Ausstrahlung der Indie World hat Nintendo ein buntes Programm präsentiert. So brachte Yacht Club Games beispielsweise eine Demo zum Action-Adventure-Spiel Mina the Hollower (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) mit. Aufmerksamkeit erregte auch der bunte Genremix Neverway (Switch, PC). Ein Switch-Shadowdrop hatte man mit UFO 50 auf Lager, die PC-Version hat viel Lob erhalten. Der japanischen Ausstrahlung war der Termin von Demonschool (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) vorbehalten. Noch aus der japanischen Partner Direct stammt die Ankündigung von Hono Gurashi no Niwa (PS5, Switch, Switch 2, PC) aus dem Hause Nippon Ichi Software.

Lust auf ein weiteres rundenbasiertes Rollenspiel aus Frankreich? Das neu enthüllte Mirage: Miracle Quest (PC) sieht schon mal spannend aus. Mit viel Expertise im Rücken startet Storm Lancers (Switch), im Zentrum steht der lokale Koop-Modus. Ende August geht die Reise von Lost Soul Aside (PS5, PC) zu Ende, wir sahen aktuell die Waffen in Aktion. Im Übersichtstrailer zeigte Nintendo das kommende Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt (Switch 2) mit Fokus auf den neuen Inhalten. Durch Aksys Games schafft es zudem The Good Old Days (Switch, PC) in den Westen. Mit der Veröffentlichung der Remaster Heretic + Hexen (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist Bethesda eine schöne Überraschung gelungen. Je einen neuen Trailer gab es außerdem zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) (Link) sowie Suikoden STAR LEAP (PC, Mobil) (Link).

Erstes Gameplay zeigte SEGA zu New Virtua Fighter und datierte zudem Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Im November könnt ihr euch dann auf das Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) freuen. Die ersten beiden Charakter-Trailer hat Marvelous zu Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC) vorgelegt. Die Tarsier Studios machen weiter mit Koop-Horror, das neue Projekt heißt REANIMAL (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Immerhin ein kleiner Gameplay-Schnipsel zeigte, dass Armed Fantasia: To the End of the Wilderness (PS5, Xbox Series, PC) weiter in der Mache ist. Im japanischen Projekt Kitsune: The Journey of Adashino (Switch, PC) wird eine düstere Geschichte erzählt, während ihr euch Kimchi: A Stars in the Trash Story (PC) kostenlos sichern könnt.

Weiterhin fleißig mit DLC-Kämpfern versorgt werden Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) (Link), Street Fighter 6 (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Link) und Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Nächste Woche geht auch Update 3.5 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) an den Start. Auch zwei Jubiläen sind derzeit ein Thema. So feiert Rare den 40. Geburtstag und setzt dabei voll auf Nostalgie. Der Musou-Dauerbrenner Dynasty Warriors feiert den 25. Geburtstag mit einem Remaster. Leider nur in Japan gibt es bei McDonald’s im Happy Meal Pokémon-Spielzeug.

Nun sind wir schon beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt! Mit Nostalgie und Rhythmus im Blut könnt ihr mit Patapon 1+2 Replay (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) in alte Zeiten eintauchen. Die innovative Idee überzeugt auch heute noch, aber die Neuerungen sind dünn gesägt.

Gleich zwei spannende Titel durften wir bereits vorab anspielen. Mit klassischem Charme konnte uns Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) überzeugen. Fans dürften auch von der Vollversion nicht enttäuscht werden. Ebenfalls neugierig erwartet wird Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series, PC). Die Kämpfe sind glücklicherweise immer noch schnell und blutig, PlatinumGames hat auch einen Ruf zu verteidigen.