Mirage: Miracle Quest ist ein rundenbasiertes RPG aus Frankreich von einem Indie-Studio

Neues Spielefutter gibt es bald aus Straßburg: Das neu gegründete Indie-Studio Toe Bean Club sitzt in Straßburg und setzt in seinem ersten Spiel Mirage: Miracle Quest besonders auf liebevolle Animationen in einem unverwechselbaren Stil.

Ein neues rundenbasiertes RPG aus Frankreich? Hoppla, da wird man neuerdings gleich hellhörig. Das Magical-Girl-Katzen-Karten-RPG besitzt dabei einen einzigartigen, handgemalten Look, und interpretiert rundenbasierte Strategie auf erfrischend originelle Weise neu.

In einer retro-inspirierten, handgemalten Spielwelt durchqueren die Spielenden den Kontinent Andafy, der kulturell und visuell von Madagaskar, Frankreich und Japan geprägt ist. Dabei übernehmen sie die Rolle von Mirage, einer jungen Exorzistin. Eine mysteriöse Kreatur verwüstet ihre Heimatstadt – und flüstert im Sterben den Namen ihrer Großmutter. Gemeinsam mit einer liebenswerten Truppe an Verbündeten begibt sich Mirage auf eine gefährliche Reise, um die dunklen Geheimnisse des Landes zu lüften.

Mirage: Miracle Quest modernisiert das klassische, rundenbasierte Kampfsystem durch Deckbuilding-Mechaniken, die es den Spielenden ermöglichen, ihren Spielstil individuell anzupassen, mächtige Synergien zu entwickeln und jede Begegnung mit frischer Strategie anzugehen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht – dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Das Spiel könnt ihr euch ab sofort bei Steam auf die Wunschliste setzen. Unten seht ihr außerdem den neuen Trailer.

Der Trailer zu Mirage: Miracle Quest:

Bildmaterial: Mirage: Miracle Quest, Toe Bean Club