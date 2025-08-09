Neverway mischt Farming mit Horror – und Celeste und Fez sind irgendwie auch mit dabei

Im Rahmen der Nintendo Indie World Direct am 7. August hat sich vielleicht ein echter Geheimtipp ins Rampenlicht geschlichen: Neverway erscheint 2026 auch für Nintendo Switch – bislang war der Titel nur für PC-Steam geplant.

Was euch erwartet? Eine Mischung aus Horror, Life-Sim und Action-RPG, in der ihr in der Rolle von Fiona nach einem Burnout aufs Land zieht, um dort … nun ja … zur unsterblichen Heroldin eines toten Gottes zu werden. Dabei muss sie noch gegen Albträume ankämpfen und gleichzeitig ihre Schulden abstottern. Ganz normaler Alltag eben.

Celeste meets Albtraum-Insel

Hinter dem Projekt steckt unter anderem der Pixel-Artist von Celeste, einigen sind die Ähnlichkeiten vielleicht schon aufgefallen. Dazu kommt ein Soundtrack von Disasterpeace, der unter anderem für Fez und Hyper Light Drifter bekannt ist.

Ihr baut euch also ein neues Leben auf – mit Farm, Freundschaften und viel Crafting. Gleichzeitig breitet sich das düstere „Neverway“ in eurer Realität aus – ein albtraumhaftes Paralleluniversum, das langsam alles verschlingt. Klingt doch cozy … oder?

Ihr könnt über zehn Charaktere treffen oder scheinbar auch daten, mit denen ihr Kampffähigkeiten freischaltet. Das hängt davon ab, ob ihr ehrlich mit ihnen seid oder nicht. Das erinnert auch ein bisschen an die Social-Links-System aus der Persona-Reihe. Das Kampfsystem ist schnell, top-down, und lässt sich mit Crafting und Fähigkeiten personalisieren.

Neverway erscheint 2026 für Switch und PC. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten anschauen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Steam, Bildmaterial: Neverway, Outersloth, Coldblood Inc.