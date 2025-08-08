Entwickler Valhalla Cats verschenkt einen putzigen Puzzle-Plattformer zum Katzentag

Zum Internationalen Katzentag gibt es von Entwickler Valhalla Cats eine kleine, kostenlose Nebengeschichte zum Hauptspiel Stars in the Trash. Kimchi: A Stars in the Trash Story ist ein kleines, leichtes Puzzle-Platformer-Spiel, angesiedelt in der Welt von Stars in the Trash.

Du schlüpfst in die Rolle von Kimchi, einem neugierigen Kätzchen, das ein magisches Museum erkundet. Das Katzenabenteuer startet in Ägypten und führt euch bis hin zu den Straßen des feudalen Japans.

Die perfekte Leckerei zum gestrigen, internationalen Katzentag für Katzenliebhaber, Gamer und alle, die ein wenig herzerwärmende Schnurr-Magie brauchen. Wem der „Kimchi-Snack“ nicht ausreicht, kann sich auch das Hauptspiel Stars in the Trash auf Steam und Itch.io ansehen.

Stars in the Trash ist ein narrativer Puzzle-Plattformer, der den Zauber klassischer Zeichentrickfilme in eine Geschichte voller Action, Erkundung und Rätsel verpackt. Hier begibt sich die verwöhnte Hauskatze Moka auf ein Abenteuer. Das Spiel ist als Hommage an klassische animierte Filme gestaltet und bietet etwa zwei Stunden Spielzeit.

Der Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Kimchi: A Stars in the Trash Story, Valhalla Cats