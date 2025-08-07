Die Mutter aller Musou-Spiele wird 25 Jahre und Koei Tecmo will das gebührend feiern

Dynasty Warriors ist quasi das Dark Souls der Musou-Spiele, die im Westen inzwischen auch Fuß gefasst haben und damit auch eine leichter verständliche (und treffende) Bezeichnung erhalten haben: „1-vs-1000“-Schlachten. 25 Jahre ist Dynasty Warriors schon alt und das gilt es natürlich zu feiern.

Zunächst etwas Trivia: Das typische Musou-Gameplay gibt es erst seit Dynasty Warriors 2 (Shin Sangokumusō) von 2000. Zuvor erschien 1997 zwar Dynasty Warriors (Sangokumusō) – doch das war noch ein „1-vs-1“-Fighting-Game. Koei Tecmo feiert deshalb streng genommen das Jubiläum von Dynasty Warriors 2.

Am Wochenende starteten Koei Tecmo und Omega Force die Feierlichkeiten mit der Veröffentlichung einer Jubiläums-Website und einem feierlichen Trailer. In diesem Rahmen kündigte Koei Tecmo auch das Remaster eines noch unbekannten Klassikers der Reihe an.

Darüber hinaus bestätigte man die Entwicklung eines „umfangreichen DLCs“ für Dynasty Warriors: Origins. Das im Januar veröffentlichte Musou ist eine neue Interpretation der traditionellen Erzählung um die drei Reiche und lässt Fans in die Rolle eines namenlosen Helden schlüpfen, der versucht, den Frieden wiederherzustellen. Das Spiel hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft.

Inzwischen ist „Musou“ längst auch auf andere Marken geschwappt. Die wohl populärsten Musou-Spin-offs sind Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors und Persona 5 Strikers. Alle Spiele verbinden nicht nur die Musou-Kämpfe, sondern auch die Entwickler. Sie wurden von Omega Force entwickelt.

Der Anniversary-Trailer:

Bildmaterial: Koei Tecmo, Omega Force