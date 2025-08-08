Das brandneue Suikoden stellt euch sein strategisches Kampfsystem im neuen Trailer vor

Ihr erinnert euch an die Ankündigung von Suikoden Live für diese Woche? Wer sich getraut hatte, ein kleines bisschen auf weitere Neuauflagen oder gar ein neues Spiel zu hoffen, wurde leider enttäuscht. Dafür gab es viele neue Einblicke zu Suikoden: STAR LEAP.

Das ist ja irgendwie auch ein brandneues Spiel, allerdings eben „nur“ für Mobilgeräte und PCs. Das Free-to-play-Modell und 108 Charaktere lassen die Alarmglocken schrillen, aber Producer Rui Naito gab schon vor Wochen Gacha-Entwarnung. Bei Suikoden Live gab es jedenfalls einen ausführlichen Blick auf das Kampfsystem.

Die offizielle Website beschreibt das „Timeline“-Kampfsystem als hochstrategisches, rundenbasiertes Kampfsystem. Spielende wählen aus drei Aktionen: normale Angriffe, Runen und geheime Spezialtechniken.

Wenn ihr Angriffe geschickt einsetzt und damit die Schwächen der Gegner attackiert, könnt ihr sie in einen „Unbalance“-Status versetzen. Kettenangriffe werden ausgelöst, wenn vier oder mehr Charaktere nacheinander an der Reihe sind. Die Aufstellung der Charaktere und Support-Charaktere sind weitere strategische Komponenten.

Am Ende des Videos wird außerdem der spezielle „War Mode“ vorgestellt, der im Laufe der Story verfügbar wird. Dies ist ein Echtzeitmodus, in dem sich Gegner und Alliierte gleichzeitig bewegen. Eure klugen, aber schnellen Befehle sind der Schlüssel zum Sieg.

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril