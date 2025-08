Kitsune: The Journey of Adashino erzählt eine düstere Geschichte des Jugoya-Erntefestes

Ein künstlerisch wertvoller Indie-Titel aus Japan: Kitsune: The Journey of Adashino erscheint noch 2025 für Switch und PCs via Steam. Publisher room6 und yokaze sowie der Entwickler Rias veröffentlichten jetzt einen neuen Trailer, um euch Lust auf das stilvolle Action-Adventure zu machen.

Auch der beschreibende Text auf Steam macht Lust, die Story des Indie-Titels zu erleben. „Wohin wird ihr Licht sie führen?“, fragt die Steam-Seite. Eines Tages finden sich ein Fuchsmädchen und ihr Froschfreund auf einer geheimnisvollen Insel wieder, die von Dunkelheit umhüllt ist, abgesehen von wenigen schwebenden Lichtern. Torii-Tore, Laternen an Essensständen und Neonschilder bringen Licht und Farbe auf die Insel. Doch irgendetwas lauert in den Schatten und rückt immer näher.

Kitsune: The Journey of Adashino ist von japanischer Folklore inspiriert. Kitsune, das titelgebende Fuchsmädchen, muss Erkundungsabschnitte sowie Fluchtsequenzen bestreiten, in denen sie von Feinden gejagt wird. Währenddessen unterhält die Fuchsgöttin sich mit den Bewohnern und entfacht Lichter in Schreinen, um neue Gebiete zu erreichen.

Kitsune kann das Licht nutzen, um die Monster („Oni-Dämonen“) vorübergehend zu blenden und so genug Zeit zu gewinnen, sichere Wege und Verstecke zu finden. Die Anzahl der Lichtverwendungen ist dabei begrenzt und muss an Schreinen wieder aufgeladen werden. Ihr Licht hilft zudem, Dunkelheit zu vertreiben, verborgene Pfade zu finden und weiteren Personen zu begegnen.

In der Ferne ragt der Turm von Muyo, der mit dem Schein gestohlener Lichter verführerisch glänzt. Dies ist die Geschichte einer langen Sommernacht – der Nacht des Jugoya-Erntefestes. Die Veröffentlichung von Kitsune: The Journey of Adashino ist noch 2025 für Steam und Switch geplant.

Neuer Trailer:

Erster Trailer (2022)

via Gematsu, Bildmaterial: Kitsune: The Journey of Adashino, room6, yokaze, Rias