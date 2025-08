Spiritueller „Wild Arms“-Nachfolger meldet sich überraschend mit Gameplay-Material zurück

Vor gut drei Jahren ging die doppelte Kickstarter-Kampagne zu Armed Fantasia: To the End of the Wilderness und Penny Blood an den Start, die mit einem starken Schlussspurt endete.

Ihr erinnert Euch: Armed Fantasia ist ein spiritueller Nachfolger der „Wild Arms“-Serie unter der Leitung von Schöpfer Akifumi Kaneko und weiteren ehemaligen Wild-Arms-Machern. Nun veröffentlichte man ein Sommer-Update via Kickstarter. Dabei besonders spannend: Der Blogeintrag wird von ersten handfesten Bewegtbild-Eindrücken zum Kampfsystem von Armed Fantasia begleitet.

Director Sekiya betont dabei, dass es sich um eine Work-in-Progress-Version handele, Charaktermodelle, Effekte, Beleuchtung und andere Elemente könnten noch angepasst werden. Auch bislang noch nicht vorgestellte Elemente, die jetzt im Video zu sehen seien, könnten noch erheblich überarbeitet werden. Einen Eindruck dürft Ihr euch unterhalb des Artikels aber gern trotzdem schon mal machen.

Und wie steht es um Penny Blood?

Auch zum spirituellen „Shadow Hearts“-Nachfolger Penny Blood liefert man ein Update. Das Projekt stand zuletzt vor ernsthaften Problemen – wir berichteten. Laut Blogeintrag bleibt die Lage angespannt. „Wie Sie vielleicht bereits wissen, hat PENNY BLOOD leider noch immer keinen Publisher, und die Produktion des Hauptspiels ist nicht vorangekommen“, heißt es.

Und weiter: „Die durch die Double-Kickstarter-Kampagne gesammelten Mittel waren im Herbst 2023 aufgebraucht, und seitdem arbeitet Studio Wild Rose mit den eigenen Mitteln von Machida und Kato.“

Als kreative Einnahmequelle veröffentlichte das Team ein eBook zum Spiel mit dem Titel Inheritors Story, das sich den Ermittlungen der Figuren aus Penny Blood widmet. Das kam offenbar so gut an, dass man nun über die Veröffentlichung einer physischen Taschenbuch-Ausgabe nachdenkt. Ob auch das Spiel einen Aufwind erlebt, bleibt derzeit aber leider abzuwarten.

Erste Kampfeindrücke aus Armed Fantasia

Bildmaterial: Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, Wild Bunch Productions, bee tribe Digital Studio