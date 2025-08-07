Nach 9 langen Jahren erscheint das „düstere Final Fantasy“ aus China in wenigen Tagen

Das lang ersehnte und ebenso lange entwickelte Lost Soul Aside ist spätestens seit der State of Play im Februar wieder zurück auf der großen Bühne. Damals verkündeten Ultizero Games und Sony Interactive Entertainment mit dem 30. Mai den konkreten Termin des Action-RPGs.

Nun, dieser Termin ist inzwischen veraltet. Ultizero Games konnte ihn nicht halten und machte damit ungewollt eine weitere Parallele zu Final Fantasy XV auf. Auch Final Fantasy XV wurde anno 2016 kurz vor der Veröffentlichung um einige Wochen verschoben. Der später neu kommunizierte 29. August wackelt aber nicht.

Wie aufmerksame Fans festgestellt haben, hat Ultizero Games in den chinesischen sozialen Netzwerken nämlich die klassische Goldmeldung herausgegeben. Das Spiel ist also fertig fürs Presswerk, der nahende Termin soll wie geplant gehalten werden.

Erinnerung an „Versus“ XIII

Das Action-RPG wurde 2016 erstmals angekündigt, also im Launchjahr von Final Fantasy XV. Indie-Entwickler Yang Bing machte aus seiner Begeisterung für Final Fantasy XV damals keinen Hehl. Und wie viele andere Final-Fantasy-Fans schien er insbesondere dem düsteren, vergessenen „Versus“-Teil des Spiels nachzutrauern. Klingt heute fast ein bisschen verrückt, aber Final Fantasy XV ging aus Final Fantasy Versus XIII hervor.

Es folgten viele Jahre der Entwicklung, schließlich auch unter dem „China Hero Project“-Banner von Sony Interactive Entertainment, unter dem das Team von Yang Bing weiter anwuchs. Wie sich Lost Soul Aside nicht nur von Final Fantasy XV, sondern auch von Bayonetta und Devil May Cry inspirieren ließ, das verriet der Game Director kürzlich in einem Interview, welches wir hier für euch zusammengefasst haben.

Falls ihr lieber visuelle Einblicke möchtet, bietet sich der neue Gameplay-Trailer an. In diesem stellt euch das Action-RPG einige der Waffen vor, die ihr verwenden könnt. Lost Soul Aside erscheint am 29. August, dann auch in einer Disc-Fassung im Handel, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony, Ultizero Games