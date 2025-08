Tekken 8 erhält die erste originale DLC-Kämpferin und in Kürze erstmal Armor King

Kürzlich erst erweiterte Bandai Namco das Roster der Charaktere in Tekken 8 um Fahkumram. Der aus Tekken 7 bekannte Muay-Thai-Kämpfer folgte auch die kontrovers aufgenommene Anna und die neue Stage Pac-Pixels.

Im Herbst sollte es mit Armor King weitergehen. Dazu gibt es jetzt die ersten konkreten Details. Bevor im Winter die erste originale DLC-Kämpferin (dazu unten mehr) und eine neue Stage winken, wird Armor King am 17. Oktober hinzugefügt. Wer den Season 2 Character Pass hat, darf wie immer 72 Stunden früher ran.

Der berüchtigte Armor King zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer mit feuriger Mähne, explosiven Angriffen und verheerenden Kombos. Mit seiner Rückkehr erweitert sich das Kämpfer-Roster von Tekken 8 auf insgesamt 39 Charaktere.

Am Ende des Trailers wurde außerdem der letzte DLC-Charakter von Season 2 vorgestellt. Mit Miary Zo erscheint im Winter die erste originale DLC-Kämpferin in Tekken 8. Erste Szenen zeigen eine neue Stage mit Umgebungen aus ihrer Heimat Madagaskar, darunter traditionelle Architektur und die ikonischen Baobab-Bäume im warmen Licht der untergehenden Sonne. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Der Trailer zu Armor King:

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco