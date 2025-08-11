Das Blackjack-RPG Brave x Junction erscheint auch für Switch und PlayStation

Spätestens seit Balatro wissen wir: Karten können echt sexy sein. Im Frühjahr kündigte RideonJapan mit Brave x Junction ein neues RPG an, in dem sich SpielerInnen in rundenbasierten Kämpfen nach Blackjack-Regeln gegen Monster behaupten müssen.

Das ungewöhnliche Spielkonzept kombiniert klassische RPG-Elemente mit dem bekannten Kartenspielprinzip und sollte zunächst nur für Steam erscheinen. Kürzlich hat man aber auch eine Konsolenumsetzung für PS4, PS5 und Nintendo Switch angekündigt.

Die Veröffentlichung wurde auf 2025 eingegrenzt und das Spiel wird gleich von Anfang an auch englische Texte unterstützen. Eine spielbare Demo ist inzwischen bei Steam verfügbar!

In Brave x Junction treten Spielende in Eins-gegen-Eins-Kämpfen gegen Monster an, wobei jede Runde auf das Ziel hinausläuft, mit den eigenen Karten möglichst nahe an den Wert 21 zu kommen. Blackjack eben. Wer näher dran ist, greift den Gegner an.

Drei spielbare Charaktere stehen zur Verfügung: ein Kämpfer, ein Dieb und ein Magier. Die Entscheidung, ob man sich auf das Glück verlässt oder strategisch mit Täuschung agiert, liegt bei euch. Die Welt von Brave x Junction ist von klassischen Fantasy-Kreaturen bevölkert, darunter Schleime, Orks und Drachen.

via Gematsu, Bildmaterial: Brave x Junction, RideonJapan