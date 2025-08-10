Persona-inspiriertes RPG aus dem Westen hat sich Platz in der Indie World Japan verdient

Eine Nintendo Direct bietet oft regionale Unterschiede. Meistens gibt es in Japan exklusive Ankündigungen, welche uns im Westen (noch) vorbehalten bleiben. Auch beim Partner Showcase gab es kürzlich mit Hono Gurashi no Niwa so ein Japan-exklusives Spiel. Und die in dieser Woche ausgestrahlte Indie World zog nach.

Dort wurde Demonschool im Trailer-Reel am Ende der Show präsentiert. Das School-Life-RPG bietet Anleihen aus Persona und Shin Megami Tensei und ist optisch von italienischem Horror-Kino der 60er- und 70er-Jahre sowie von japanischen Horror-Manga inspiriert.

Bemerkenswert darüber hinaus: Das sechsköpfige, dezentrale arbeitende Studio von Entwickler Necrosoft hat seinen Sitz in Oakland, Kalifornien. Das Feature in der japanischen Indie World dürfte für das kleine Studio ein Highlight gewesen sein.

Im Rahmen eines neuen Trailers präsentierte man mit dem 3. September einen konkreten Termin. Demonschool erscheint dann nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation, Xbox und PCs und ist darüber hinaus optimiert für das Steam Deck.

Das erwartet euch

In Demonschool übernehmen Spielende die Rolle von Faye, einer Erstsemester-Studentin, die sich an einer mysteriösen Universität auf einer abgelegenen Insel einschreibt. Schnell wird deutlich, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht – übernatürliche Kreaturen treiben ihr Unwesen, wie Faye sie bislang nur aus alten Schriften ihrer Familie kennt. Die Kämpfe finden rundenbasiert auf einem schachbrettähnlichen Spielfeld statt.

„Endlich ist es soweit: Demonschool kommt auf den Markt. Es war ein langer Weg, aber wir haben die Zertifizierung abgeschlossen und sind startklar. Wir haben viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt und nun liegt die Zukunft von Demonschool in Ihren Händen. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen wird“, so Creative Director Brandon Sheffield.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Demonschool, Ysbryd Games, Necrosoft Games