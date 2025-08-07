Die Macher von Clair Obscur über Vorurteile gegen rundenbasierte RPGs

Mit Clair Obscur: Expedition 33 gelang Sandfall Interactive kürzlich nicht nur ein beeindruckendes Debüt. Das vielfach gefeierte RPG beflügelte ebenso die Popularität um die rar werdende Strömung rundenbasierter Rollenspiele.
Über eben diesen Aspekt sprachen Guillaume Broche, Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33 und Lead Programmer Tom Guillermin mit Automaton im Rahmen der diesjährigen CEDEC in Japan. Ihnen zufolge würden rundenbasierte RPGs heutzutage mit vielen Vorurteilen kämpfen.
„Ich könnte ewig über die Vorurteile [gegenüber rundenbasierten Rollenspielen] reden (lacht). Ich persönlich glaube, dass japanische rundenbasierte Rollenspiele bis zur Xbox-360-Ära super beliebt waren. Aber als Open-World-Spiele in den Spielemedien immer beliebter wurden, galten [JRPGs] als ‚uncool'“, so Broche.
Er nennt die Persona-Reihe als eines der erfolgreicheren Beispiele des Genres, meint aber, dass JRPGs noch einen langen Weg vor sich haben, um ihre ursprüngliche Popularität zurückzuerlangen. „Sie verkaufen sich zwar immer noch sehr gut, die Persona-Reihe ist ein Paradebeispiel dafür, aber ich glaube, das Vorurteil gegenüber rundenbasierten Rollenspielen ist noch nicht ganz verschwunden.“
Broche über die Echtzeit-Elemente im Kampfsystem von Clair Obscur
Trotz seiner Bedenken betont Broche, dass die Abweichungen von den Spielmechaniken des Genres – wie das Ausweichen und Parieren in Echtzeit – in Clair Obscur kein Versuch waren, das Spiel als „das coole“ rundenbasierte Rollenspiel zu präsentieren.
„Wir haben das Pariersystem nicht hinzugefügt und ein solches erzählerisches Erlebnis geschaffen, weil wir Vorurteilen gegenüber unserem Spiel aus dem Weg gehen wollten. Wir haben es einfach gemacht, weil wir es wollten.“ Broche hatte das Pariersystem seit Beginn der Entwicklung von Clair Obscur im Hinterkopf.
Die ersten Versuche, es zu implementieren, verliefen jedoch nicht wie geplant. Mitten in dieser Flaute suchte Broche nach Inspiration in Sekiro: Shadows Die Twice, das er zu dieser Zeit spielte. Bekanntlich das Paradebeispiel (ha) für ein gelungenes Paradensystem. So kam es zum Kampfsystem, wie es nun im fertigen Spiel implementiert ist.
Übrigens: Der Erfolg von Clair Obscur bescherte dem jungen Team gar einen Ausflug in die Büros von Square Enix zum „Austausch von Visionen und Ideen“. Hier lest Ihr die Details.
via Automaton Media, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
7 Kommentare
Wo gabs dagegen bitte je Vorurteile, wenn nicht gerade die Fraktion Rundenbasis unerträglich laut wurde? Die sind doch der Hauptgrund dafür, warum wird seit Final Fantasy XII keine vernünftige Debatte rund um Final Fantasy führen können. Wenn überhaupt, wird doch das Action Kampfsystem als Button Mashing belächelt, und im gleichen Athemzug die eigene Präferenz in den hohem Himmel gelobt, weil es ja ach so viel Strategie und Taktik fordert (sprich: beste Strategie online abschauen, endlos grinden, beschweren wenn ein broken Build aus dem Spiel gepatcht wird, beschweren wenn man sich verskillt hat, One Shot Blueprints gegen Superbosse verfolgen).
Ich geb einfach meinen Senf dazu, ohne den Artikel gelesen zu haben
Weil Rundebasiert einfach schrott ist.
Es kommt aus einer Zeit, wo die Konsole keinen Rechenleistung hatte, Aktionbasiertes Spiel darzustellen, sie war einfach nicht in der Lage das inc dem Bild zu verarbeiten.
Dazu hast du 0 kontrolle im Kampf, hey alle deine Chars werden gleichzeitig mit einer AOE attacke angegriffen die 80% schaden macht, was mach ich jetzt, ja ich heile A, vlt stirbt der dann nicht, heilung bringt nur 20% und schwups alle tot --> ReSaga2
Oder hey, der Kampf ist gewonne, auserhalb des Kampfes darfst du nicht heilen, weildu nicht Kämpfen kannst auserhalb des Kampfes
und während des Kampfes verbrauchst du damit einen von 2 Zügen und verlierst am Ende mehr HP und krepiertst noch mehr rum -> Neptunia
Ich hab 2 versucht, bis auf Pkmn, wo man ansich keine Heilung braucht da man eh alles seit der 2ten gen Overpowern kann und danach massenhaft an heiltränken reinschütten kann, da die weder limitiert, noch erst ab der hälfte des Spiels noch nur im Kampf eingesetz werden können.
Ist es das einzige was Rundenbasiert existieren darf, alle anderen sind schrott
und auch das versuchen die ja teilweise sich zu lösen mitlerweile, alleine Z-A wird ja einen weiteren schritt machen, den Rundenbasierten Müll zu verlassen, indem du mit Tempo und CD arbeitest im Kampf und auch ausweichen kannst, statt damit leben zu müssen, das du getroffen wirst und nix dagegen tun kannst...
Bis eines schicksalhaften Tages der Open-World-Trend dermaßen totgeritten war, dass er selbst uncool wurde. Das Ergebnis einseitiger Trends ist am Ende immer das Gleiche. Sowas kommt von sowas. Doch obwohl schon tausendmal gesehen, wurde diesbezüglich wenig dazugelernt.
Innerhalb der Gaming Community gibt es in der Tat Vorurteile von beiden Seiten. Aber sowas gabs und gibs immer. Kein Grund sich Sorgen zu machen.
Auf der Ebene der Investoren und Publisher gibs jedoch eher starke Vorurteile gegenüber Turnbased Spielen. Darüber hat Douse von Larian Games neulich auch ausführlicher gesprochen.
Das wird von dem Märchen begleitet, dass sich Turnbased Spiele perse schlechter verkaufen als Action-Spiele. Zugegeben: Neben Pokemon und BG3 gibt es nicht viele Beispiele, die die 10 Millionen erreichen. Allerdings gibt es auch im Actionbereich nur ein paar Beispiele, die diese Zahlen erreichen und das geht bei der Diskussion immer unter.
Relativ zu der vorhandenen Menge an Spielen, kommen beide Märkte auf unter 1% von Spielen, die so hohe Verkaufszahlen erreichen. Man kann einfach nur ein paar mehr Action-Spiele nennen, weil es insgesamt deutlich mehr Action-Spiele in der modernen AAA Gaming Landschaft gibt.
Um so hohe Verkaufszahlen zu erreichen, muss man ganz andere Stellschrauben richtig bedienen. Man muss zum Beispiel den Zeitgeist perfekt treffen (zeitgeist ist etwas anderes als Trends und meistens nicht kalkulierbar), man muss das Glück eines viralen Effekts im Marketing haben und man muss natürlich qualitativ abliefern, was versprochen wird, um positive Mundpropaganda zu erzeugen.
Oder man ist einfach so groß wie Mario und GTA.
Das ist auch ein Märchen, dass von FF Entwicklern in die Welt gesetzt wurde.
Zumindest auf dem SNES gabs genauso Action-RPGs, Action-Adventures und Shooter wie Turnbased Spiele.
Und SE haben bis zur PS2 gebraucht um ein vollwertiges Realtime FF zu machen.
Vielleicht leben sie in einer Parallelwelt, wo Action-Spiele erst ab der PS2 anfingen?
Du hast eindeutig ein paar Skill-Issues. Aber das ist in Ordnung. Mit den meisten Action-Spielen bin ich schnell überfordert.
Jo chill. Wer hat dir denn weh getan?
Hättest auch einfach sagen können das du kein rundenbasiertes Kampfsystem magst anstatt es Schrott zu nennen.
Jeder hat seine Vorlieben und Abneigungen und wenn man wirklich will kann man argumentieren das jedes Kampfsystem nur aus Tasten drücken besteht. Eigentlich mashen wir alle doch nur Buttons.
Jedes Kampfsystem kann und ist allerdings auch ziemlich nuanced. Wie man daran herangeht ist der Knackpunkt.