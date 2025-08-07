Die Macher von Clair Obscur über Vorurteile gegen rundenbasierte RPGs

Mit Clair Obscur: Expedition 33 gelang Sandfall Interactive kürzlich nicht nur ein beeindruckendes Debüt. Das vielfach gefeierte RPG beflügelte ebenso die Popularität um die rar werdende Strömung rundenbasierter Rollenspiele.

Über eben diesen Aspekt sprachen Guillaume Broche, Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33 und Lead Programmer Tom Guillermin mit Automaton im Rahmen der diesjährigen CEDEC in Japan. Ihnen zufolge würden rundenbasierte RPGs heutzutage mit vielen Vorurteilen kämpfen.

„Ich könnte ewig über die Vorurteile [gegenüber rundenbasierten Rollenspielen] reden (lacht). Ich persönlich glaube, dass japanische rundenbasierte Rollenspiele bis zur Xbox-360-Ära super beliebt waren. Aber als Open-World-Spiele in den Spielemedien immer beliebter wurden, galten [JRPGs] als ‚uncool'“, so Broche.

Er nennt die Persona-Reihe als eines der erfolgreicheren Beispiele des Genres, meint aber, dass JRPGs noch einen langen Weg vor sich haben, um ihre ursprüngliche Popularität zurückzuerlangen. „Sie verkaufen sich zwar immer noch sehr gut, die Persona-Reihe ist ein Paradebeispiel dafür, aber ich glaube, das Vorurteil gegenüber rundenbasierten Rollenspielen ist noch nicht ganz verschwunden.“

Broche über die Echtzeit-Elemente im Kampfsystem von Clair Obscur

Trotz seiner Bedenken betont Broche, dass die Abweichungen von den Spielmechaniken des Genres – wie das Ausweichen und Parieren in Echtzeit – in Clair Obscur kein Versuch waren, das Spiel als „das coole“ rundenbasierte Rollenspiel zu präsentieren.

„Wir haben das Pariersystem nicht hinzugefügt und ein solches erzählerisches Erlebnis geschaffen, weil wir Vorurteilen gegenüber unserem Spiel aus dem Weg gehen wollten. Wir haben es einfach gemacht, weil wir es wollten.“ Broche hatte das Pariersystem seit Beginn der Entwicklung von Clair Obscur im Hinterkopf.

Die ersten Versuche, es zu implementieren, verliefen jedoch nicht wie geplant. Mitten in dieser Flaute suchte Broche nach Inspiration in Sekiro: Shadows Die Twice, das er zu dieser Zeit spielte. Bekanntlich das Paradebeispiel (ha) für ein gelungenes Paradensystem. So kam es zum Kampfsystem, wie es nun im fertigen Spiel implementiert ist.

Übrigens: Der Erfolg von Clair Obscur bescherte dem jungen Team gar einen Ausflug in die Büros von Square Enix zum „Austausch von Visionen und Ideen“. Hier lest Ihr die Details.

via Automaton Media, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive