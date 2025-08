Koei Tecmo verpasst dem Atelier Ryza: Secret Trilogy Deluxe Pack einen konkreten Termin

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben das Atelier Ryza: Secret Trilogy Deluxe Pack datiert – die vollumfängliche Sammlung der beliebten „Ryza“-Spiele, die sich weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft haben, erscheint demnach am 13. November 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Switch 2 und PCs via Steam.

Alle drei Spiele – Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX und Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX – erhalten in den neuen DX-Versionen frische Inhalte, darunter neue spielbare Charaktere, Side-Storys und Gameplay-Verbesserungen.

Neue Inhalte für alle drei Abenteuer

Jedes Spiel erhält erweiterte Episoden, etwa neue Events zwischen Kilo und Bos, zusätzliche Gebiete sowie spielbare Charaktere wie Agatha, Romy, Empel, Lila, Clifford und Serri. Auch der „Custom Combat“-Modus feiert seine Premiere. Wer Speicherstände der Originalspiele besitzt, erhält exklusive Boni.

Während die Deluxe-Sammlung im Westen ausschließlich digital erscheint, gibt es in Japan auch physische Versionen für PS5, PS4 und Switch. Wie so oft sind es sogar „Multi Language“-Veröffentlichungen, die sich für einen Import anbieten. Bei Play-Asia* werdet ihr fündig. Die „Switch 2“- und PC-Versionen bleiben auch in Japan digital-only.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo, Gust