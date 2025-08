Die neuen „Sternensplitter“-Inhalte zu Kirby und das vergessene Land für Switch 2 im Detail

Donkey Kong Bananza ist noch nicht einmal einen Monat erhältlich, da versorgt uns Nintendo bereits mit dem nächsten 3D-Jump-’n‘-Run-Highlight. Mit Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt erhält das Spiel um die rosa Knutschkugel ein großes Update für die Switch 2, das weit über technische Verbesserungen hinausgeht. Nun hat Nintendo einen knapp fünfminütigen Übersichtstrailer veröffentlicht.

Die neuen Inhalte

Das Update umfasst eine neue Geschichte und die Sternensplitter-Welt. Bereits erkundete Gegenden im Spiel werden zu sogenannten „Astralini-Abschnitten”. Dabei soll es aber auch möglich sein, neue Gebiete zu erkunden, die bisher nicht zugänglich waren. Kirby hat es außerdem mit neuen und stärkeren Gegnern zu tun.

Zudem wird es neue „Vollstopf-Modi” geben, bei denen sich Kirby beispielsweise in eine Sprungfeder oder ein Zahnrad verwandeln kann. Zusätzlich werden neue Sammelobjekte verfügbar sein, die in Waddle-Dee-Stadt gegen Figuren eingetauscht werden können.

Für besonders Hartgesottene gibt es im Kolosseum mit dem Ultimativ-Turnier Z X eine neue Herausforderung. Es soll dort auch einen besonders starken Bosskampf geben, der sogar noch schwieriger ist als der stärkste Boss aus dem Basisspiel. Kirby-Fans wissen, dass im Endgame durchaus auch sehr schwere Herausforderungen warten.

Neben den vielen inhaltlichen Verbesserungen gibt es natürlich auch technische Verbesserungen, wie eine verbesserte Grafik und eine höhere Bildfrequenz. Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt erscheint am 28. August für Nintendo Switch 2.

Wenn ihr das Basisspiel für die Switch bereits besitzt, könnt ihr durch den Erwerb eines Upgrade-Packs aufstocken. Das Upgrade-Pack kostet 19,99 Euro, während das Spiel inklusive Upgrade im Handel bei Amazon* mit 79,99 Euro zu Buche schlägt.

Das Upgrade ist damit doppelt so teuer wie beispielsweise die Upgrades zu den Zelda-Spielen, bietet allerdings auch deutlich mehr neue Inhalte. Taucht ihr noch einmal in das Abenteuer ein oder ist es euer erstes Mal? Schreibt uns eure Meinung im Forum und in den Kommentaren.

Der Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Kirby und das vergessene Land, Nintendo, HAL Laboratory