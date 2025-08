Voll aufs Nostalgie-Gaspedal: Rare feiert den 40. Geburtstag stilsicher mit Merch und mehr

Rare ist 40 Jahre alt geworden – und drückt gemeinsam mit Microsoft, Fangamer, Evercade und weiteren Partnern kräftig auf das Nostalgie-Pedal. Neben einem speziellen, lizenzierter Rare-Controller von 8BitDo für Xbox Series, PCs und Android gibt es zur Feier unter anderem auch eine Spielesammlung für Evercade und ein Vinyl-Soundtrack-Set.

Rare ist unter Microsoft vor allem für Sea of Thieves bekannt, hat aber auch in den vergangenen 20 Jahren unter Microsoft auch Kinect Sports, Viva Piñata und Kameo geschaffen. Von 1994 bis 2003 steuerte „Rareware“ legendäre Nintendo-Exklusivtitel wie Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Perfect Dark und Conker’s Bad Fur Day bei.

In den Anfangszeiten des Studios musste man aufpassen, dass sich die Kassettenbänder nicht verheddern: Rare, damals noch als „Ultimate Play the Game“ bekannt, lieferte unter anderem Spiele wie Sabre Wulf, Jetpac, Atic Atac und Knight Lore für den ZX Spectrum.

Das Rare 40th Anniversary Box Set

Fans der ersten Stunde werden mit dem Rare 40th Anniversary Box Set von iam8bit sehr viel Spaß haben, welches 39 legendäre Musikstücke auf vier LPs enthält. Die Titel unter anderem aus Sea of Thieves, Viva Piñata, Battletoads, Banjo-Kazooie, Perfect Dark und Conker’s Bad Fur Day werden euch gemeinsam mit dem leichten Rauschen und Knacken des Plattenspielers in die alten Zeiten zurückversetzen. Black Screen Records hat bei Twitter schon einen Vertrieb in Deutschland angedeutet, wir halten euch auf dem Laufenden.

Merchandise, Plüschis und Ingame-Boni

Fangamer bietet euch zum Jubiläum eine breite Merchandise-Kollektion aus T-Shirts, Soundtracks, Schlüsselanhängern und einem „King Conker“-Plüschtier an. Im europäischen Fangamer-Store ist diese noch nicht gelistet. Der 8bitdo Rare 40th Anniversary Edition Controller kostet 89,99 Euro und ist bei Amazon* jetzt schon vorbestellbar!

Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate erhalten das „Rare Ruby Emote“ in Sea of Thieves. Außerdem startet ein „Pirate Emporium“-Sale mit Rabatten auf verschiedene In-Game-Items, die von klassischen Rare-Spielen inspiriert sind. Zudem erscheint ein „40th Anniversary Sea of Thieves Kosmetik“-Bundle digital zum Start der neuen Saison mit weiteren rubinroten Schiffsets im Pirate Emporium und Items im Seasonal Plunder Pass.

Spielesammlung für Evercade

Microsoft hat obendrein mit Evercade zusammengearbeitet, um eine neue Spielesammlung mit zwölf „vintage“ Rare-Titeln herauszubringen, darunter Jetpac, Lunar Jetman, Atic Atac, Sabre Wulf, Underwurlde, Knight Lore, Gunfright, RC Pro-Am, Cobra Triangle, Battletoads, Battletoads Arcade und Conker’s Pocket Tales. Die Vorbestellungen hierfür starten am 30. September.

Die Feierlichkeiten folgen leider auf ein schwieriges Jahr für Rare. Erst vor wenigen Wochen wurde Berichten zufolge das lange in Entwicklung befindliche Fantasy-Spiel Everwild eingestellt, des Weiteren wurden Stellen bei Rare gekürzt. So verließ der Rare-Veteran Gregg Mayles, der unter anderem die Spiele Banjo-Kazooie und Sea of Thieves leitete, nach mehr als 35 Jahren das Studio.

Trailer zur Evercade-Sammlung:

via Eurogamer, Xbox, Bildmaterial: Xbox