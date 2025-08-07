Happy Meal, aber traurige Fans: Neues Pokémon-Spielzeug bei McDonald’s hat einen Haken

Wer im August zufällig Urlaub in Japan macht oder dort Verwandte hat – Glückwunsch, wir sind nicht neidisch – sollte einen Abstecher zu McDonald’s Japan einplanen. Denn ab dem 8. August 2025 gibt’s dort einmal mehr Happy Meals mit Pokémon-Merchandise und einen exklusiven Manhwa-Band (ein koreanischer Comic) aus der Survival-Reihe – beides nur lokal und nur für kurze Zeit.

Physik lernen im Zombie-Park

Für rund 490 Yen (ca. 2,87 Euro) bekommt ihr einen exklusiven Manhwa aus der beliebten südkoreanischen Survival-Reihe, in dem Geo und Pipi durch einen Zombie-Themenpark stolpern und dabei spielerisch erklären, wie Achterbahnen & Co. funktionieren. Perfekt für wissbegierige Kids – und Erwachsene mit Trash-Faible.

Noch mehr Grund zur Freude: Im selben Zeitraum starten auch neues Pokémon-Merch im Happy Meal, darunter Pikachu, Evoli, Schiggy und Glumanda – plus ein geheimes Extra. Außerdem liegt jedem Happy Meal eine besondere Pikachu-Karte bei. Im untenstehenden Trailer oder auf der japanischen McDonald’s-Website könnt ihr euch das Merch ansehen.

Für Sammler ein echter Schmerz

Allerdings bleibt das Ganze – wie so oft – exklusiv für McDonald’s Japan. Wer nicht gerade zufällig in Tokio, Kyoto oder Osaka unterwegs ist, schaut also in die Röhre. Außer natürlich, ihr habt nette Verwandte vor Ort … oder sucht das schnelle Shopping-Glück auf eBay.

Im Januar dieses Jahres gab es letztmals Pokemon-Merch bei uns in Deutschland. Wir wurden dabei aber einmal mehr „nur“ mit den dennoch mehr als beliebten Pokémon-Sammelkarten gesegnet. Hattet ihr damals zugeschlagen? Was würdet ihr lieber haben: das Manhwa oder das geheime Pokémon-Spielzeug? Oder einfach beides? Träumen wir gemeinsam im Forum weiter!

Der Trailer zum Merch:

via Siliconera, McDonald’s, Game Watch, Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company