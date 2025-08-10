Der Handel steht im Mittelpunkt in der Farming-Sim Story of Seasons: Grand Bazaar

Frischer Wind in Zephyr Town: Marvelous und XSEED haben die ersten Charakter-Trailer zu Story of Seasons: Grand Bazaar veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Clips stehen diesmal Sophie und Jules. Fans der Spielereihe dürften die Charaktere bekannt vorkommen – und zwar aus Harvest Moon DS: Grand Bazaar. Damals traten sie unter den Namen Sherry und Ivan auf. Das Spiel erschien hierzulande am 30. September 2011.

Das Original wie die Neuauflage stellen dabei das erste Mal nicht mehr die Feldarbeit in den Mittelpunkt, sondern den wöchentlichen Basar, der dem Spiel auch seinen Namen verleiht. Jeden Samstag im Spiel richtest du deinen Marktstand ein, verkaufst eigene Produkte direkt an die Dorfbewohner und Touristen und kannst deinen Verkaufserfolg aktiv beeinflussen.

Die Qualität deiner Ware, die Präsentation und Schnelligkeit beim Kundenkontakt sind entscheidend, um die Ziele des Bürgermeisters zu erfüllen und Belohnungen zu erhalten. Daher ist die Beziehung zu den NPCs ein zentrales Element.

Der Trailer zu Sophie stellt die Tochter des Bürgermeisters vor, die sich wie gewohnt engagiert um die Organisation von Stadtfesten und das Wohl der Bürger kümmert. Das Video gewährt erste Einblicke in zwei ihrer Herz-Events und vermittelt, wie charmant und herzlich sie mit den Bewohnern von Zephyr Town umgeht.

Der gewissenhafte Lehrer

Jules, der Zweite im Bunde, ist ein gewissenhafter Lehrer. Sein Beruf führt ihn oft in benachbarte Dörfer, wo er sich um weitere Schüler kümmert. In seinen Herz-Events spricht er nicht nur über seine Leidenschaft fürs Unterrichten, sondern auch über die enge Bindung zu seinem jüngeren Bruder.

Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und Steam. Es wird deutsche Texte und eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben, darunter eine Standardversion und eine Limited Edition. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar.

Trailer für Sophie:

Trailer für Jules:

via Siliconera, Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous