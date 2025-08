Street Fighter 6 zeigt ersten Teaser zu C. Viper und macht euch mit Bademode fit für den Sommer

Mit Sagat ist heute der erste Kämpfer der neuen Season zu Street Fighter 6 verfügbar. Bei der EVO richtete Capcom deshalb schon mal einen Blick nach vorn. C. Viper steht als Nächstes auf dem Plan, wie wir wissen, bevor Alex im Frühjahr 2026 und Ingrid im späten Frühling desselben Jahres folgen.

Die Undercover-Agentin C. Viper analysiert im ersten Teaser-Trailer das Hologramm von M. Bison, um seinen nächsten Schritt zu ermitteln und ihn aufzuhalten. Schaut euch das erste Video unten an!

Mit dem heutigen Start von Sagat werden darüber hinaus auch die „Outfit 4“-Kostüme zum Thema Badeanzüge für sieben Charaktere verfügbar, darunter Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly und A.K.I. – ihr könnt euch also pünktlich fit für den Sommer machen.

Darüber hinaus kündigte Capcom ein kommendes Update für Capcom Fighting Collection 2 an, das am 7. August 2025 veröffentlicht wird. Fans dürfen sich unter anderem auf vier neue Kämpfer für Street Fighter Alpha 3 UPPER – inklusive Ingrid – sowie einen neuen Trainingsmodus für Plasma Sword: Nightmare of Bilstein freuen.

Den Sieg im „Street Fighter 6“-Turnier bei der EVO 2025 könnte übrigens MenaRD abräumen, der sich gegen ein Teilnehmerfeld von über 4.000 Spielenden durchsetzte. Die weiteren Capcom-Sieger hießen Khaos in Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes und Bas in Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001.

Der erste Viper-Teaser:

Die „Outfit 4“-Kostüme:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom