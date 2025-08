Angespielt! Mit Digimon Story: Time Strangers kommt sofort klassischer Digimon-Charme auf

Wenige Tage vor der Eröffnung der Animagic 2025 im Mannheimer Rosengarten erreichte uns die Meldung, dass der Stand von Bandai Namco diesmal stark Digimon-lastig sein wird. Was uns jedoch vor Ort erwartete, war ein ziemlich spektakuläres Programm rund um die beliebte Serie.

Uns hat es vor allem die Hands-on-Premiere für das neue Digimon Story: Time Stranger angetan, das am 3. Oktober erscheinen wird. Zufälligerweise waren wir auch vor Ort – deshalb können wir euch nun einen Anspielbericht liefern.

Ganze zehn Anspielstationen zu Digimon Story: Time Stranger bot Bandai Namco vor Ort an. Begrüßt wurden wir von einem Agumon-Cosplayer, der offenbar nichts durch den dicken Dinokopf sah und an der Hand durch die Menge geleitet werden musste. An der Station mit PS5-Controllern wurden wir in einem aufwändig gestalteten Startbildschirm gefragt, ob wir in die Abenteuerherausforderung in der Zentralstadt oder die Bosskampfherausforderung gegen Parrotmon spielen wollen. Selbstverständlich gab es da nur eine richtige Wahl: beides!

Die Zentralstadt: viele Digimon und hohe Weitsicht

Der erste Teil der Demo gab uns ca. 15 Minuten Spielzeit und warf uns in einer hübschen Animation direkt in der Zentralstadt aus dem Gulli. Vielleicht haben wir aufgrund des Generationensprungs auf PS5, Xbox Series und PC zu viel erwartet, aber schnell wird klar: Die Grafik ist zwar liebevoll und verspielt, aber nichts, was nicht in leicht abgespeckter Form auch auf einer Playstation 4 oder Nintendo Switch 2 möglich wäre.

Auf der anderen Seite ermöglicht die neu gewonnene Hardwarepower, dass wir direkt auf dem Zentralplatz von einer mittleren zweistelligen Anzahl an Digimon begrüßt werden. Davon haben fast alle eigene Dialogoptionen. Das scheint auch die große Stärke des neuen Digimon-Spiels zu sein: Die Entwickler sprechen von 450 unterschiedlichen Digimon sowie dem Fokus auf deren Animationen, insbesondere im Kampf.

Die Weitsicht im Spiel ist sehr gut, was mit einem großen Kameraschwenk über die Stadt direkt zum Start demonstriert wird. Weniger gut, aber Digimon-Story-typisch, sind die Laufanimationen. Sie wirken etwas unrund und gelegentlich stockend, bei den Partner-Digimon wirkt es manchmal weiterhin, als ob sie über den Boden gleiten statt laufen würden. Besonders ärgerlich ist das deshalb, da man einige seiner Digimon-Partner nun reiten kann, die Animation wird also zentral im Bild angezeigt.

Seltsame Wesen in der Digi-Welt

Nachdem wir als „seltsame Kreatur“ (sprich: Mensch in der Digi-Welt) von Kapurimon im Spiel begrüßt wurden, statten wir uns und unsere Digimon in den Shops mit den nötigen Items aus. Danach erkunden wir die Stadt auf eigene Faust und ignorieren den Questmarker gekonnt.

So sehen wir Etemon, das sich durch die Gänge hangelt und machen „Selfies“ mit dem schmiedenden Aegiomon. Danach unterhalten wir uns mit Impmon und beobachten Renamon, das selbst interessiert die Stadt beobachtet. Weit abseits vom Pfad können wir in der Demo jedoch nicht wandeln: Am Bahnhof wird Locomon gerade gewartet und in der belebten „Kriegerkneipe“ wird uns deutlich zu Verstehen gegeben, dass wir nicht willkommen sind, nachdem wir den bewachten Eingang näher untersuchen.

Also geht es nach wenigen Minuten doch durch das auffällig unauffällige Loch im Zaun in den Untergrund. Hier verfolgen wir die Quest, und schwingen und auf den Rücken von Garurumon. Wilde Digimon können wir so auch aus der Distanz attackieren und besiegen, bevor sie uns in einen klassischen, rundenbasierten Kampf zwingen. Mittelstarke Gegner schaffen es dennoch, die Attacken zu überleben: Sie besiegen wir wie bisher üblich rundenbasiert per Auto-Kampf. Der finale Kampf gegen Ogremon ist äußerst unspektakulär. Auch ihn können wir per Auto-Kampf gewinnen.

Bosskampf gegen Parrotmon: Die Licht- und Blitzeffekte sorgen für Stimmung

Der zweite Abschnitt der Demo ist stilistisch deutlich beeindruckender. Wir starten am Fuß eines hohen metallenen Turms, um den ein wütender Sturm tobt. Unsere Begleiter wie BaoHuckmon wirken zwischen den Lichtblitzen fast schon gespenstisch und Kyubimons Flammen an den Pfoten und Schwanzenden lassen die Stimmung nicht weniger beklemmend wirken. Die effektreichen Kämpfe bis zur Spitze des Turms sind zwar nicht schwer, setzen aber innerhalb weniger Minuten selbst in der belebten Convention-Umgebung eine bedrückende Stimmung.

An der Spitze des Turms angekommen, geht auch der stilvoll inszenierte Kampf gegen ein besessen wirkendes, elektrisiertes Parrotmon los. Auch hier erleben wir geradezu ein Feuerwerk aus aufwändigen Attacken- und Partikeleffekten, die in der Menge fast schon überwältigen.

Der Bosskampf hat dabei mehrere Phasen, die sich etwas in die Länge ziehen, da sich Parrotmon durch die Blitze erholt. Während des Kampfes ist es etwas schade, dass die Lichteffekte der Attacken sich nicht auf die Umgebung auswirken. Trotz alldem ist der Kampf über sieben Minuten hinweg fordernd und schön anzusehen.

Allzu viel wollen wir hier nicht spoilern, da es noch zwei Monate bis zur Veröffentlichung des Spiels ist. Wer es dennoch riskieren möchte, kann sich das unten verlinkte Videomaterial ansehen oder bis zur Gamescom warten, um selbst Hand anzulegen. Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Eine gelungene neue „Digimon Story“

Fans der „Digimon Story“-Reihe werden nicht enttäuscht: Der neue Teil für die aktuelle Konsolengenration ist eine Evolution, die vorsichtige Schritte in Richtung Moderne macht. Vielleicht sogar ein wenig zu vorsichtig: Das Spiel wirkt oft etwas statisch, auch das rundenbasierte Kampfsystem wirkt etwas aus der Zeit gefallen. Trotzdem kommt sofort der klassische Digimon-Charme auf, wenn man sich durch die dicht bevölkerte Digi-Welt bewegt. Bandai Namco verspricht für die Vollversion weitläufige Areale in Tokio, die wir leider in der Demo noch nicht anspielen konnten. Das klingt allerdings vielversprechend. Auch den Story-Teil des Spiels können wir noch nicht beurteilen. Doch was wir bisher gesehen haben, war grundsolide. Ein neuer Digimon-Titel mit den altbekannten Stärken – aber auch der ein oder anderen altbekannten Schwäche.

Unser Gameplay von der Demo:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision