Bethesda überrascht mit Remastern von gleich zwei Kult-Shootern der 90er-Jahre

Bethesda greift ganz tief in die Nostalgiekiste: Die zwei bahnbrechenden Kultklassiker Heretic und Hexen, die seinerzeit die Intel Pentiums zum Glühen brachten, wurden überraschend als Remaster veröffentlicht.

Die überarbeiteten, verbesserten Versionen der düsteren Fantasy-Shooter aus den Jahren 1994 und 1995 läuteten seinerzeit eine neue Ära der Ego-Shooter ein. Die damals neuartige Kombination aus rasanter Ego-Shooter-Mechanik und düsteren, mittelalterlichen Fantasy- und RPG-Elementen waren seinerzeit eine willkommene Abwechslung im in den Kinderschuhen steckenden 3D-Gaming.

Neue Inhalte und Modi

Heretic + Hexen ist aber nicht einfach nur eine Kombination dieser beiden Klassiker, sondern geht auch noch mit Online-Crossplay und Deathmatches für bis zu 16 Spielende, zwei brandneuen Episoden, Community-Mods und vielem mehr an den Start. Neu ist auch ein plattformübergreifender Online-, Deathmatch-, Koop- und lokaler Multiplayer. Der Soundtrack wurde ebenso überarbeitet, für Retrofans gibt es die klassischen MIDI- und Synthesizertöne optional aber auch. Zudem wurden die Spiele jetzt komplett in 12 Sprachen übersetzt, darunter Deutsch, Französisch und Japanisch.

Wer gerne mit Freunden im Splitscreen zockt, hat hier eine seltene Gelegenheit. Heretic + Hexen unterstützt Multiplayer mit geteiltem Bildschirm für bis zu vier Spielende auf allen Plattformen. Xbox Series oder PC-Spieler, können bis zu acht Spielenden vor dem geteiltem Bildschirm versammeln. Neben den klassischen Controllern mit Gyro-Aiming werden auch Maus und Tastatur auf den Konsolen unterstützt.

Ab sofort ist die Neuveröffentlichung von Heretic + Hexen für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie PCs verfügbar. Ebenso erscheint das Spiel im Game Pass für Xbox und PCs.

via Bethesda, Bildmaterial: Heretic + Hexen, Bethesda, id Software, Nightdive Studios