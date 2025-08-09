Aksys bringt The Good Old Days in den Westen und will eure Erinnerungen auffrischen

Über ein Jahr ist es her, dass der japanische Publisher Gravity Game Arise das 2D-Metroidvania The Good Old Days angekündigt hat. Entwickelt wird der Titel vom ebenfalls in Japan ansässigen Entwickler Yokogo Systems. Aksys Games kündigte schon bei der Anime Expo vor einigen Wochen eine Lokalisierung an. Daran erinnerte man jetzt mit weiteren Details.

Inspiriert vom Geist klassischer Abenteuerfilme der 1980er-Jahre will The Good Old Days den Zauber unvergesslicher Kindheitstage einfangen. Da ist der Name doch Programm. Die Veröffentlichung im Westen soll im Herbst für Switch und PCs erfolgen.

Spielende übernehmen die Rolle von Sean, der in der fiktiven Stadt Arostia einen einzigen, entscheidenden Tag erlebt. Mit seinen Freunden an der Seite und einer schweren Schuld im Nacken, die sein verschwundener Vater hinterlassen hat, bleibt ihm nur dieser eine Tag, um alles wieder ins Lot zu bringen.

Auf der Suche nach einer Lösung erkundet er versteckte Orte, deckt Geheimnisse auf und meistert clevere Gameplay-Mechaniken in einer Welt, die Charme, Herausforderungen und Nostalgie verspricht. Sean beginnt alleine, doch im Laufe des Abenteuers schließen sich gerettete Freunde an, die eigene Fähigkeiten haben und neue Möglichkeiten eröffnen.

Zur Ankündigung wurde The Good Old Days übrigens als ein „juveniles Metroidvania“ bezeichnet. Da muss man schon mal nachschlagen. Als juvenil werden in der Biologie und Medizin die Kindheits- und Jugendstadien in der Entwicklung vor der Geschlechtsreife bezeichnet. Spannend, nicht wahr?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Good Old Days, Aksys Games, Gravity Game Arise, Yokogo Systems