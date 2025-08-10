91 bei Metacritic: Der beste PC-Launch aus 2024 shadowdroppt für Switch

Die Indie World hielt ein besonders Schmankerl bereit, das der ein oder andere vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Mossmouth veröffentlichte per Shadowdrop ein gewisses UFO 50 für Nintendo Switch.

Die PC-Version war letztes Jahr (gemeinsam mit Satisfactory) die am besten bewertete, exklusive PC-Veröffentlichung mit einem Metacritic-Score von 91. Folgerichtig war UFO 50 nominiert als Best Independent Game bei den The Game Awards 2024 und musste sich dort nur Balatro geschlagen geben, dafür gewann die unkonventionelle Sammlung unter anderem den Preis für das beste Indie-Spiel bei den New York Game Awards.

Die Kollektion umfasst 50 komplett neue Einzel- und Mehrspieler-Spiele, die über mehrere Jahre von sechs Entwicklerinnen und Entwicklern gemeinsam entworfen wurden – darunter viele Beiträge von Derek Yu, dem Schöpfer von Spelunky, Aquaria und Eternal Daughter, den Rolling Stone den „Indie Superstar“ getauft hat.

Eine bunte Mischung

Geboten wird eine große Bandbreite an Genres von Platformern und Shoot-’em-ups bis hin zu Puzzle-Spielen, Roguelites und einem vollwertigen JRPG. Jedes Spiel ist ein eigenständiges Erlebnis, mit eigenem Titelbildschirm, Intro und Ende, manche als kleine Arcade-Titel, andere als ausgedehnte Abenteuer oder Rollenspiele mit vielen Stunden Spielzeit.

Laut der Hintergrundgeschichte von UFO 50 stammen die Spiele von einem fiktiven Videospielstudio der 1980er-Jahre, das seiner Zeit voraus war. Figuren und Spiele sind durch ein alternatives Universum miteinander verbunden, und alle 50 Titel sind von Beginn an verfügbar.

Und sogar physisch

Zu den Inhalten gehören unter anderem das Abenteuerspiel Campanella 2, das Wettkampf- und Bluffspiel Quibble Race, der Golf- und Flipper-Mix Pingolf, das stilvolle Shoot-’em-up Seaside Drive von Downwell-Schöpfer Ojiro Fumoto sowie das im Wilden Westen angesiedelte JRPG Grimstone.

Es kommt noch ein bisschen besser: Fangamer wird eine physische Veröffentlichung produzieren und verkaufen. Im britischen Fangamer-Store ist die Handelsversion für Switch schon vorbestellbar. Abzuwarten bleibt, ob sie auch im regulären Handel erscheint. Manchmal gibt es Fangamer-Spiele exklusive der Boni auch im breiten Handel.

Der neue Trailer:

via Gematsu, VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids, Ubisoft, UFO 50, Mossmouth, Derek Yu