Die Switch erhält ein neues Exklusivspiel: Koop-Roguelike vom Ex-Bungie-Chef enthüllt

Mit Storm Lancers hat ProbablyMonsters kürzlich ein Sidescrolling-Action-Roguelike angekündigt, das diesen Herbst exklusiv für Switch erscheinen soll. Der Titel ist auf eine lokale Koop-Erfahrung ausgelegt – SpielerInnen schlüpfen in die Rollen zweier Menschen, die auf einem tödlichen, fremden Planeten notlanden.

Der Titel setzt auf Couch-Koop in hübscher Cel-Shading-Optik, die von Samstagmorgen-Cartoons der 1980er Jahre inspiriert ist. Ihr sollt mit rasanter Action in typischer Roguelite-Manier rechnen dürfen. Will heißen: Ihr kämpft Euch durch und schaltet im Spielverlauf permanente Upgrades frei, um weitere Durchläufe einfacher zu machen.

Sicherlich dieser Tage ein überlaufenes Spielprinzip, das durch seinen Koop-Fokus und die Switch-Exklusivität allerdings neugierig macht. Stichwort „Switch“: Durch die Abwärtskompatibilität von Switch 2 werdet Ihr den Titel auch auf der Nachfolgerkonsole spielen können.

Ebenfalls spannend: ProbablyMonsters ist ein Studio, das 2016 unter der Leitung des ehemaligen Bungie-CEO Harold Ryan und weiteren Branchenveteranen eröffnet wurde. Das Unternehmen fungiert als Muttergesellschaft, die AAA-Spieleentwicklungsstudios gründet und fördert, darunter auch die Firewalk Studios. Seinerzeit von Sony übernommen, floppte ihr Debüt Concord auf desaströse Weise, woraufhin die Studiopforten auch gleich wieder schlossen.

