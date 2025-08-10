Das neue Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem lädt jetzt auch im Westen zu Mob Hunts

Final Fantasy und Karten- oder Brettspiele – seit „Blut der Königin“ in Final Fantasy VII Rebirth gehört das für Final-Fantasy-Fans wieder ein bisschen enger zusammen. Jetzt gibt es Nachschub! Und zwar ganz klassisch.

Im Sommer 2024 wurde The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt erstmals in Japan vorgestellt, bevor im Oktober eine deutsche Lokalisierung als Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem offiziell gemacht wurde. Ab sofort ist das Brettspiel im Square Enix Store erhältlich.

Erdacht wurde das Spiel von Seiji Kanai, der unter anderem Love Letter entwickelt hat. Stolz ist man in Japan auch, dass Seiji Kanai 2014 den vierten Platz beim „Deutschen Spielepreis“ holte – es war der erste Japaner, der eine Platzierung erlangte. „Das Spiel ist zwar ein trendiges, kurzweiliges Spiel, aber es ist auch ein anspruchsvolles Spiel, bei dem die Karten und Absichten der Spieler auf komplexe Weise miteinander verflochten sind“, beschreibt Kanai sein Spiel.

Der japanische Titel „The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt“ deutet schon ganz gut an, worum es geht: Die sechs Moogle-Geschwister aus dem Originalspiel Final Fantasy XII sind die Stars des Brettspielabends. Das Karten-basierte Spiel enthält Motive von ihnen, die von „Final Fantasy XII“-Designer Ryoma Ito erstellt wurden.

„Jede Spielrunde verläuft unterschiedlich, abhängig von der Kombination aus Mogrys und Monstern, und lädt zu mehreren kurzen Spielsessions ein“, erklärt Square Enix. Eine Runde mit 2 bis 4 Spielenden soll etwa 15 Minuten dauern. Spielende übernehmen die Rolle von einem der sechs Moogles und besiegen Monster in mehreren Gebieten mit dem Ziel, Mob Hunts zu erfüllen. Für 44,99 Euro könnt ihr euch Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem jetzt im Square Enix Store kaufen.

Bildmaterial: Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem, Final Fantasy XII, Square Enix