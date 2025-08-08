Shadowdrop von den „Shovel Knight“-Machern holt Halloween in den August

Das Action-Adventure-Spiel Mina the Hollower im „Game Boy Color“-Style wird am 31. Oktober (pünktlich zu Halloween) neben den bereits angekündigten Versionen für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen, wie Entwickler Yacht Club Games während der Indie World ankündigte.

Schöne Überraschung: Obendrein ist eine zeitlich begrenzte Demo für Nintendo Switch 2 sowie die „alte“ Switch bis zum 21. August verfügbar. Ein bisschen Halloween im August! Laut Yacht Club Games bietet die Demo die Eröffnungsphase des Spiels inklusive eines ersten Bosskampfes. Der Fortschritt kann übertragen werden.

Mina the Hollower stürzt Spielende in eine schaurige Welt voller Action und Abenteuer. Mina begibt sich auf eine Mission, eine verfluchte Insel zu retten. Dabei gräbt sie sich unter Monstern hindurch und peitscht Feinde in die Finsternis. Dabei schützen sie ein Arsenal aus Waffen und Talismane.

Erst in Bewegung realisiert man, dass Mina the Hollower das neue Spiel der Macher von Shovel Knight ist – dann aber umso deutlicher. Die unverwechselbare 8bit-Optik im Stil des Game Boy Color wurde modernisiert, mit detaillierten Animationen, Breitbildsupport und einer präzisen Steuerung. Der Soundtrack stammt dabei vom Chiptune-Virtuosen Jake Kaufman, welcher vor allem aus der Shantae-Serie, Shovel Knight, Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger of the Ooze, und Contra 4 bekannt ist.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games