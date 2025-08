Das Partner Showcase in Japan überraschte mit einer putzigen Farming-Sim im Yomawari-Stil

In der japanischen Nintendo Direct gibt es gelegentlich einzelne Segmente, die von den westlichen Ankündigungsvideos abweichen. Diesmal hat Nippon Ichi Software mit Hono Gurashi no Niwa sich einen der begehrten Slots im japanischen Partner Showcase gesichert.

Das von Yomawari-Game-Designer Yu Mizokami erschaffene Spiel erinnert dabei sehr an klassische Farming-Simulationen wie Stardew Valley und Story of Seasons. Auch die niedliche, isometrische 3D-Ansicht sowie der liebevolle Zeichenstil verleiht dem Spiel das nostalgische Farming-Simulator-Feeling. Zudem ist irgendwie auch die visuelle Yomawari-Handschrift von Yu Mizokami nicht zu übersehen.

Der Look des Dorfs sowie die gefeierten Feste ändern sich dabei mit jeder Jahreszeit, in denen auch unterschiedliche Gemüsesorten wachsen – über 80 Pflanzenarten werden versprochen. Darüber hinaus könnt ihr Nutztiere wie Hühner, Kühe und Pferde pflegen, Möbel herstellen, angeln gehen und vieles mehr – also das, was das entspannte Dorf- und Landleben ausmacht. Auch ein wenig Tierzucht wird möglich sein.

Mit insgesamt über 1.500 platzierbare Gegenständen wird man sein Haus, Garten und Feld dekorieren können. Der Schreiner des Dorfs baut dabei ein einfaches Haus zu einem gemütlichen Zuhause um, in welches man auch Dorfbewohner einladen kann, nachdem man eine ausreichende Beziehung zu ihnen aufgebaut hat.

Hono Gurashi no Niwa ist für den 30. Juli 2026 angekündigt – leider bisher ausschließlich in Japan und ohne englische Texte. Die Versionen für PlayStation 5, Switch 2 und PCs kosten 8.200 Yen, die Switch-Version 7.200 Yen. Dazu gibt es zwei limitierte Editionen mit einem Artbook und Soundtrack, die teurere Variante enthält zudem eine kleine Leinwand (18cm x 14cm) und 5 Ansteckpins.

