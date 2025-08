Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ruft im neuen Trailer zu den Waffen

Nintendo beglückte uns beim Partner Showcase doch auch mit ein wenig „First Party“-Material, nämlich konkret mit einem weiteren Trailer zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung.

Der inzwischen dritte Warriors-Ableger der Zelda-Reihe folgt Prinzessin Zeldas Geschichte in der Vergangenheit, die wir in Tears of the Kingdom nur durch Flashbacks erahnen konnten. Kurze Erinnerung: Am Anfang von Tears of the Kindgom wird die Prinzessin in die Anfangszeit von Hyrule geworfen und muss sich dort ohne Link gegen Ganondorf behaupten.

Zusammen mit den antiken Sonau und ihrer erwachten Kraft gibt es also im Warriors-Stil epische Kämpfe gegen ganze Armeen von Gegnern. Der neue Trailer zeigt uns Charaktere wie König Rauru, Königin Sonja oder die Helden aus den vier Völkern Hyrules, die gegen die bekannten Horden an Monstern ins Feld ziehen.

In-Game-Clips verraten uns noch ein wenig mehr: Beispielsweise sehen wir die Benutzung von Sonau-Items im Kampf, was uns viele kreative Möglichkeiten geben wird. In Tears of the Kindgom konnte man die antike Technologie bereits zur Herstellung von feuerspeienden Waffen oder Fluggeräten nutzen. Außerdem sehen wir, wie sich der Weise der Goronen und der Weise der Orni gegenseitig schützen und vielleicht verstärken.

Einen konkreten Termin hat „Chronik der Versiegelung“ noch nicht. Entwickelt wird das Musou von einem neuen Studio in den Reihen von Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte schon im zurückliegenden November verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen: AAA Games Studio.

Der neue Trailer:

