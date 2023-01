Das war … Kalenderwoche 52/2022

Frohes neues Jahr! Erwartungsgemäß war in der letzten Woche nicht allzu viel los, aber der Streit um den Aufkauf von Activision Blizzard durch Microsoft ging dennoch weiter. Zudem sahen wir die Suikoden-Remaster und erfuhren von den Plänen einiger Entwickler. Neuankündigungen sowie zwei Reviews, unsere Spiele des Jahres, die Januar-Neuerscheinungen sowie einige Kolumnen sorgten für zusätzlichen Lesestoff über die Feiertage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Drama um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht munter weiter. In der neusten Episode führt Xbox nun ins Feld, dass es auch Ausschluss-Deals durch Sony gebe. So sollen beispielsweise Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Bloodborne und Silent Hill 2 Remake nie auf Xbox erscheinen dürfen. Tenor: Die Übernahme wäre keine Monopol-Situation, denn Sony macht es ja auch.

Konami nutzte die letzten Tagen, um zwei Gameplay-Clips aus Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4, Switch, Xbox One, PC) zu veröffentlichen. Wie üblich stand auch ein Blick ins nächste Jahr an, wodurch viele Entwickler ihre Wünsche und Ziele formulierten. So plant Yoshinori Kitase eine große Ankündigung. Könnte es sich dabei um ein Final Fantasy IX Remake handeln? Auch der Urvater von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, will es im neuen Jahr nochmals wissen.

In der News-Flaute zwischen den Jahren kann man auch eine Neuankündigung wirksam platzieren. So geht die Fate-Reihe mit Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5, Switch, PC) bei Koei Tecmo und Omega Force weltweit weiter. Bisher nur für Japan angekündigt ist Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle (Mobil). Die dritte Serie-Neuauflage Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered soll ebenfalls dieses Jahr erscheinen. Entwicklerin Laura Shigihara wird im März 2023 ihr neues Spiel Mr. Saitou veröffentlichen.

Mit den Gameplay-Grundlagen setzte sich der neuste Trailer zu Fire Emblem Engage (Switch) auseinander. Ein erfreuliches Lebenszeichen erreichte uns von Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes (PS4, Switch, Mobil) von Level-5. Mit einem längeren Entwickler-Video sahen wir konkrete Inhalte aus Project: The Perceiver (PS4, PS5), welches die schnellen Schwertkämpfe zeigt. Der 2D-Sidescroller Glimmer in Mirror (PC) geht bereits in wenigen Tagen in den Early Access. Das dieswöchige Video zu Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch) führte die Item Reincarnation als neues Feature ein.

Zum Vanillaware-Remaster GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch) erfuhren wir die Effekte der Glamour-Magie. Die klassische Dungeon-Crawler-Reihe meldet sich mit Wizardry Variants Daphne (Mobil) bald zurück. Bisher nur für Japan geplant ist die Romance-Visual-Novel ONE. (Switch, PC). Die Shoot-’em-up-Sammlung Ray’z Arcade Chronology (PS4, Switch) zeigte die fünf enthaltenen Spiele in einem Teaser-Trailer. Capcom vermeldete, dass das vierte Update zu Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) im Februar folgt.

Kurz vor dem Jahresende gab es nochmals zwei neue Reviews von JPGAMES. Der Weltraum-Horrortitel The Callisto Protocol (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist für Genre-Fans absolutes Pflichtprogramm. Vor allem, wenn man etwas für Dead Space übrighat. Zudem haben wir uns Valkyrie Elysium (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht) ein weiteres Mal angesehen. Diesmal haben wir das Action-RPG auf Steam Deck getestet.

Einige Teammitglieder haben euch wie jedes Jahr ihre Spiele des Jahres präsentiert. Dabei schweifte der Blick jedoch auch bereits auf die Most Wanted 2023. Ihr könnt die entsprechenden Artikel von Marco, Kerona, Robert, Pino, Jan, Michi, Cassie, Isabel, Tim, Kevin und Ruben nachlesen und mit euren persönlichen Top-Listen vergleichen.

Ein neues Jahr bedeutet natürlich auch einen neuen Monat. So werfen wir unseren gewohnten Blick auf die Neuerscheinungen im Monat Januar 2023. Aufs ganze Jahr betrachtet könnten uns auch einige vielversprechende Spiele erwarten, welche mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten sind. Allerdings gibt es auch für 2023 angekündigte Spiele, welche verschoben werden könnten.

In zwei weiteren Kolumnen beschäftigten wir uns zudem mit dem Sinn oder Unsinn von New Game Plus sowie mit den Problemen, welche man als physischer Sammler antrifft. Sammeln macht Spaß, aber nicht um jeden Preis.