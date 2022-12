Publisher Nexton und Entwickler Novamicus haben einen neuen Trailer zu ONE. veröffentlicht. Das Video widmet sich Misaki Kawana, nachdem bisherige Teaser-Trailer Rumi Nanase und Akane Satomura in den Mittelpunkt rückten. Die Veröffentlichung der Romance-Visual-Novel soll im Winter 2023 in Japan für Nintendo Switch und PCs erfolgen.

Misaki Kawana:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rumi Nanase:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Akane Satomura:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: ONE., Nexton, Novamicus