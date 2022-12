JPGAMES.DE: Michis Spiele des Jahres 2022

Most Wanted 2023

Auf jeden Fall Final Fantasy XVI. Ich setze großes Vertrauen in das Team, das uns Final Fantasy XIV: Shadowbringers gebracht hat, was ein absolut geniales Final Fantasy war. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist auch noch ein sehr heißer Kandidat für ein geniales Spielerlebnis und weitere 200 vernichtete Stunden. Außerdem klingt Starfield extrem nett, und ich hoffe, dass Bethesda hier abliefert. Denn Spiele wie Fallout und Elder Scrolls haben es mir auch total angetan. Außerdem freue ich mich gewaltig auf Like a Dragon: Ishin. Endlich kommt dieses Juwel in unsere Breiten! Danke Ryu Ga Gotoku Studio!