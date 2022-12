JPGAMES.DE: Tims Spiele des Jahres 2022

Platz 3: Elden Ring



Die Souls-Reihe hat Gameplay-Makel wieder salonfähig gemacht. „Git Gud“ hallt es aus allen Ecken, wenn Gegnerattacken durch Wände clippen, man an verschiedenstem Schrott in der Umgebung festhängt oder der obligatorische pixelperfekte Sprung mal wieder im Abgrund endet. Das erinnert alles an einen Haufen Spiele aus meiner Jugend und im Prinzip kann ich daran nichts Falsches erkennen, denn machbar ist auch hier alles, sofern man nur das nötige Durchhaltevermögen mitbringt.

Elden Ring bringt diese Formel nun in einer offenen Welt unter, was meiner Meinung nach zweifelsohne gelungen ist. Ich möchte mir sogar herausnehmen zu sagen, dass die frei begehbare Welt weitaus zugänglicher für ein neues Publikum ist als die altbackenen Souls-Titel. Dass Elden Ring trotz Mitwirken Georg R. R. Martins im Kern ein Souls-Spiel bleibt, erkennt man aber an der packenden Story, die serientypisch Jahre vor dem Spiel ihren Höhepunkt erreichte. So heißt es auch hier, Schnipsel aus einer längst vergangenen Zeit zu sammeln und sich dazu warme Gedanken zu machen. Doch das Wichtigste zum Schluss: „Find the Albinauric Woman!“