JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2022

Platz 1: Elden Ring



2020 erkämpfte sich FromSoftware bereits eine Silbertrophäe in meinem persönlichen Jahresrückblick. Zwei Jahre später folgt nun die Gold-Auszeichnung für einen Titel, der mich so immens zu verzaubern und in seinen Bann zu ziehen wusste, wie es mir nur noch verhältnismäßig selten passiert – das letzte Mal war es wohl Death Stranding im Jahr 2019. Die Rede ist natürlich von Elden Ring.

Ich habe bereits 2020 erklärt, dass ich – wie so viele – eine große Schwäche für die „Souls“-Titel von FromSoftware habe. Elden Ring fütterte diese Leidenschaft einmal mehr mit einer herausragenden Spielerfahrung. Immerhin verbindet der Titel das gewohnt starke „Souls“-Gameplay mit einer fantastischen Open World, die so viele andere Genrevertreter mühelos in den Schatten stellt. Gefüllt mit allerhand Herausforderungen und Geheimnissen, weckten die Zwischenlande den Abenteurer in mir. Und zwar in einem Maße, wie es zuletzt wohl allenfalls „Breath of the Wild“ gelang. Warum? Weil es mich nicht an die Hand nahm und ebenso wenig mit einer Karte voller Icons übermannte. Stattdessen gab es mir vielmehr das Gefühl, meine eigene Geschichte zu schreiben.

Ich konnte kaum davon ablassen, die Welt von Elden Ring zu erkunden; mich mit mächtigen Feinden zu messen; nach Schätzen zu suchen; Geheimnisse zu lüften. Es war eine wirklich zauberhafte Erfahrung, an die ich noch immer sehr wohlig zurückdenke. Nicht verwunderlich also, dass es mich regelmäßig in den Fingern juckt, nochmal in die Zwischenlande zurückzukehren. Vielleicht kann ich das ja auch schon bald (im Zuge einer Erweiterung) tun. Ich wünsche es mir jedenfalls sehr!