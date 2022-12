JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2022

Platz 2: The Callisto Protocol



Mit The Callisto Protocol möchte der Entwickler Striking Distance Studios die Stärken der Dead-Space-Reihe erneut aufleben lassen und meiner Meinung nach ist das auch meisterhaft gelungen. Die unglaublich dichte Atmosphäre, die fantastische Grafik und der extreme Gewaltgrad in bester Dead-Space-Manier machen das Spiel zu einem wahren Gore-Fest und Highlight für alle Fans des Horror-Genres. Hier und da hätte das Kampfsystem noch etwas Feintuning vertragen, alles in allem kann man über diese kleinen Mängel aber hinwegsehen. Pflichtprogramm für alle Dead-Space- und Horror-Fans also.